Uma tentativa de fuga terminou em acidente e mobilizou equipes da Polícia Militar na madrugada deste sábado (25), no bairro Quemil, em Birigui. Um motociclista de 21 anos foi abordado após perder o controle da moto ao tentar empiná-la durante uma perseguição.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu uma Honda CG Titan 150 deixando um estabelecimento comercial. Os policiais notaram que o passageiro estava sem capacete e determinaram a parada do veículo.
O condutor, porém, ignorou a ordem e acelerou, iniciando a fuga.
O acompanhamento foi comunicado ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que acionou outras viaturas para auxiliar no cerco.
Após percorrer cerca de quatro quarteirões, o motociclista tentou empinar a moto, perdeu o controle da direção e caiu no cruzamento da Rua Jerônimo Saboto com a Avenida Vitória Régia.
Depois da queda, os dois ocupantes permaneceram no local e foram abordados pelos policiais.
Sem CNH
Durante a fiscalização, a PM constatou que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A motocicleta estava com a documentação regular, mas apresentava o pneu dianteiro com desgaste acima do limite de segurança.
Ao todo, foram lavrados sete autos de infração de trânsito. Em razão dos danos provocados pela queda, o veículo foi recolhido por um guincho.
Os dois ocupantes receberam atendimento médico e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Birigui. O passageiro, de 24 anos e proprietário da motocicleta, sofreu escoriações leves na perna direita, foi medicado e liberado.
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