Uma tentativa de fuga terminou em acidente e mobilizou equipes da Polícia Militar na madrugada deste sábado (25), no bairro Quemil, em Birigui. Um motociclista de 21 anos foi abordado após perder o controle da moto ao tentar empiná-la durante uma perseguição.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu uma Honda CG Titan 150 deixando um estabelecimento comercial. Os policiais notaram que o passageiro estava sem capacete e determinaram a parada do veículo.

O condutor, porém, ignorou a ordem e acelerou, iniciando a fuga.