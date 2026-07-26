26 de julho de 2026
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POLÍCIA

Motociclista tenta empinar moto durante fuga da PM, cai e é preso

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Moto foi apreendida após perseguição terminar em queda no bairro Quemil
Moto foi apreendida após perseguição terminar em queda no bairro Quemil

Uma tentativa de fuga terminou em acidente e mobilizou equipes da Polícia Militar na madrugada deste sábado (25), no bairro Quemil, em Birigui. Um motociclista de 21 anos foi abordado após perder o controle da moto ao tentar empiná-la durante uma perseguição.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu uma Honda CG Titan 150 deixando um estabelecimento comercial. Os policiais notaram que o passageiro estava sem capacete e determinaram a parada do veículo.

O condutor, porém, ignorou a ordem e acelerou, iniciando a fuga.

O acompanhamento foi comunicado ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que acionou outras viaturas para auxiliar no cerco.

Após percorrer cerca de quatro quarteirões, o motociclista tentou empinar a moto, perdeu o controle da direção e caiu no cruzamento da Rua Jerônimo Saboto com a Avenida Vitória Régia.

Depois da queda, os dois ocupantes permaneceram no local e foram abordados pelos policiais.

Sem CNH

Durante a fiscalização, a PM constatou que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A motocicleta estava com a documentação regular, mas apresentava o pneu dianteiro com desgaste acima do limite de segurança.

Ao todo, foram lavrados sete autos de infração de trânsito. Em razão dos danos provocados pela queda, o veículo foi recolhido por um guincho.

Os dois ocupantes receberam atendimento médico e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Birigui. O passageiro, de 24 anos e proprietário da motocicleta, sofreu escoriações leves na perna direita, foi medicado e liberado.

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