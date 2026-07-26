O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta, nomeou Guilherme Laluce Ribeiro como novo secretário municipal de Turismo. A nomeação foi oficializada por meio do Decreto nº 24.619, publicado na sexta-feira (24).

Antes de assumir a pasta, Guilherme exercia a função de assessor executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho. Até então, a Secretaria de Turismo era comandada de forma cumulativa pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Alencar Sader.

Guilherme é bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade da Fundação Educacional de Araçatuba (FAC-FEA), especialista em Gestão de Contas Públicas e mestre em Agronegócio e Desenvolvimento pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Atualmente, também cursa Ciências Econômicas.