O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta, nomeou Guilherme Laluce Ribeiro como novo secretário municipal de Turismo. A nomeação foi oficializada por meio do Decreto nº 24.619, publicado na sexta-feira (24).
Antes de assumir a pasta, Guilherme exercia a função de assessor executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho. Até então, a Secretaria de Turismo era comandada de forma cumulativa pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Alencar Sader.
Guilherme é bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade da Fundação Educacional de Araçatuba (FAC-FEA), especialista em Gestão de Contas Públicas e mestre em Agronegócio e Desenvolvimento pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Atualmente, também cursa Ciências Econômicas.
Na iniciativa privada, trabalhou como controlador financeiro e em áreas relacionadas à gestão administrativa. No setor público, foi assessor parlamentar e servidor dos Correios. Ele também atua como professor de Administração na FAC-FEA, ministrando disciplinas ligadas à gestão, projetos e administração.
Desde o início da atual administração municipal, Guilherme fazia parte da equipe da Prefeitura de Araçatuba. Como assessor executivo, participou de projetos relacionados ao desenvolvimento econômico, qualificação profissional e elaboração e acompanhamento de políticas públicas.
Também atuou na articulação entre a Prefeitura, o Governo do Estado, instituições de ensino, entidades empresariais, integrantes do Sistema S e outros parceiros.
Ao assumir a Secretaria Municipal de Turismo, o novo secretário afirmou que pretende dar continuidade às ações já desenvolvidas e ampliar as iniciativas voltadas ao setor.
“Assumo a Secretaria de Turismo com o compromisso de dar sequência ao trabalho e atuar em conjunto com os setores público e privado para fortalecer o turismo, ampliar parcerias e desenvolver projetos que contribuam para a economia e para a promoção de Araçatuba”, declarou.
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