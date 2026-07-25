Uma mulher de 32 anos ficou gravemente ferida após um incêndio atingir um sobrado na tarde de terça-feira (21), no bairro Água Branca II, em Araçatuba. O fogo destruiu grande parte do pavimento térreo da residência e provocou prejuízos materiais de grande proporção. O boletim de ocorrência foi registrado pelo marido da vítima na tarde desta sexta-feira (24) na Central de Polícia Judiciária.
De acordo com o registro policial, o incêndio aconteceu por volta das 13h. O morador da residência estava trabalhando naquele momento. No imóvel permaneciam a esposa e os dois filhos do casal, de 11 e 8 anos.
A principal hipótese é de que as chamas tenham começado após um curto-circuito em um adaptador elétrico do tipo "benjamim", que estava ligado sobre um sofá na sala. A causa, no entanto, ainda será confirmada pela perícia.
A mãe do morador, que reside em um imóvel localizado em frente à residência atingida, percebeu uma intensa fumaça e ouviu pedidos de socorro. Ao chegar ao local, encontrou a nora tentando conter o avanço das chamas e retirar um sofá do interior da casa, momento em que ela sofreu queimaduras.
Vizinhos acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que iniciaram o combate ao incêndio. A vítima foi socorrida à Santa Casa de Araçatuba, onde permanece internada enquanto aguarda transferência para o Hospital de Queimados de Catanduva, devido à gravidade das lesões. Segundo atualização do quadro clínico, ela teve aproximadamente 40% do corpo queimado. Conforme o boletim de ocorrência, ela sofreu queimaduras nos pés, pernas, braços, costas e região abdominal.
Após o controle das chamas, agentes da Defesa Civil realizaram um levantamento preliminar da ocorrência e coletaram informações sobre a possível origem do incêndio.
O imóvel é um sobrado, sendo que o pavimento térreo, onde ficam a sala e a cozinha em conceito aberto, foi praticamente destruído pelas chamas. O calor intenso provocou o desprendimento do piso, tornando necessária a reconstrução completa da área atingida. Já o pavimento superior, onde ficam os dormitórios, não apresentou danos estruturais aparentes.
Entre os bens destruídos estão um sofá retrátil, celulares, televisão de 50 polegadas, painel, rack, armários planejados, geladeira, mesa, micro-ondas, forno elétrico, fogão, cadeiras, eletrodomésticos, utensílios domésticos, calçados e outros objetos que ainda estão sendo contabilizados. Também foram queimados documentos pessoais da família, como carteiras de identidade, títulos de eleitor, cartões de vacinação, carteira de trabalho e documentos de um veículo.
A Polícia Civil requisitou perícia no local e exame de corpo de delito da vítima. O caso será investigado para esclarecer a causa exata do incêndio.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.