Uma mulher de 32 anos ficou gravemente ferida após um incêndio atingir um sobrado na tarde de terça-feira (21), no bairro Água Branca II, em Araçatuba. O fogo destruiu grande parte do pavimento térreo da residência e provocou prejuízos materiais de grande proporção. O boletim de ocorrência foi registrado pelo marido da vítima na tarde desta sexta-feira (24) na Central de Polícia Judiciária.

De acordo com o registro policial, o incêndio aconteceu por volta das 13h. O morador da residência estava trabalhando naquele momento. No imóvel permaneciam a esposa e os dois filhos do casal, de 11 e 8 anos.

A principal hipótese é de que as chamas tenham começado após um curto-circuito em um adaptador elétrico do tipo "benjamim", que estava ligado sobre um sofá na sala. A causa, no entanto, ainda será confirmada pela perícia.