Ir ao dentista costuma ser motivo de apreensão para muitas crianças. Pensando em tornar esse momento mais tranquilo, o cirurgião-dentista Adriano Ribeiro Loureiro, que atende na UBS "Jorge Maluly Netto", no bairro Umuarama II, em Araçatuba, adotou uma abordagem humanizada para receber os pequenos pacientes.

Antes mesmo de iniciar a consulta, o profissional utiliza recursos lúdicos, como nariz de palhaço, óculos coloridos e brincadeiras, para criar um ambiente descontraído e diminuir a ansiedade das crianças diante do consultório odontológico.

Com 17 anos de experiência na profissão, Adriano afirma que buscou inspiração ainda na época da faculdade, quando assistiu ao filme Patch Adams. Desde então, passou a incorporar estratégias voltadas ao acolhimento dos pacientes, especialmente do público infantil.