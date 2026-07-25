Ir ao dentista costuma ser motivo de apreensão para muitas crianças. Pensando em tornar esse momento mais tranquilo, o cirurgião-dentista Adriano Ribeiro Loureiro, que atende na UBS "Jorge Maluly Netto", no bairro Umuarama II, em Araçatuba, adotou uma abordagem humanizada para receber os pequenos pacientes.
Antes mesmo de iniciar a consulta, o profissional utiliza recursos lúdicos, como nariz de palhaço, óculos coloridos e brincadeiras, para criar um ambiente descontraído e diminuir a ansiedade das crianças diante do consultório odontológico.
Com 17 anos de experiência na profissão, Adriano afirma que buscou inspiração ainda na época da faculdade, quando assistiu ao filme Patch Adams. Desde então, passou a incorporar estratégias voltadas ao acolhimento dos pacientes, especialmente do público infantil.
Segundo ele, o objetivo é estabelecer uma relação de confiança desde o primeiro contato. Para isso, utiliza uma técnica bastante conhecida na odontopediatria chamada "dizer, mostrar e fazer". Primeiro, explica o procedimento em uma linguagem simples; depois, apresenta os instrumentos e demonstra como serão utilizados. Somente após essas etapas realiza o atendimento.
De acordo com o dentista, esse processo reduz o medo, facilita os procedimentos e aumenta a colaboração das crianças durante a consulta. A participação dos pais também faz parte do atendimento, com orientações sobre escovação, alimentação, prevenção de doenças bucais e hábitos saudáveis.
Ao final da consulta, os pequenos pacientes recebem um kit de higiene bucal e podem escolher um desenho para colorir em casa, reforçando, de forma lúdica, a importância dos cuidados com a saúde bucal.
Atendimento na rede municipal
A rede municipal de saúde de Araçatuba conta atualmente com 28 equipes de saúde bucal, compostas por cirurgião-dentista e auxiliar de saúde bucal, distribuídas nas Unidades Básicas de Saúde.
Entre os serviços oferecidos estão avaliação odontológica, limpeza, aplicação de flúor, restaurações, extrações dentárias simples e outras ações voltadas à prevenção e ao tratamento de problemas bucais.
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