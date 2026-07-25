A solidariedade foi o grande destaque da primeira noite da 2ª Festa das Ações, realizada nesta sexta-feira (24), no Bosque da ABQM, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba. O evento reuniu centenas de pessoas em um ambiente de confraternização, com ampla praça de alimentação, apresentações musicais e atividades voltadas para toda a família.

Toda a renda obtida com a venda de alimentos e bebidas será destinada às entidades assistenciais participantes, que utilizam os recursos para manter projetos voltados ao atendimento de crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Um dos destaques da festa foi a tradicional costela fogo de chão preparada pela Santa Casa de Araçatuba. Ao todo, cerca de 200 peças de costela começaram a ser assadas ainda durante a manhã para atender o público. Os recursos arrecadados com a venda do prato serão destinados à aquisição de aparelhos de ar-condicionado para os centros cirúrgicos do hospital.