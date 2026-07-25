A solidariedade foi o grande destaque da primeira noite da 2ª Festa das Ações, realizada nesta sexta-feira (24), no Bosque da ABQM, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba. O evento reuniu centenas de pessoas em um ambiente de confraternização, com ampla praça de alimentação, apresentações musicais e atividades voltadas para toda a família.
Toda a renda obtida com a venda de alimentos e bebidas será destinada às entidades assistenciais participantes, que utilizam os recursos para manter projetos voltados ao atendimento de crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Um dos destaques da festa foi a tradicional costela fogo de chão preparada pela Santa Casa de Araçatuba. Ao todo, cerca de 200 peças de costela começaram a ser assadas ainda durante a manhã para atender o público. Os recursos arrecadados com a venda do prato serão destinados à aquisição de aparelhos de ar-condicionado para os centros cirúrgicos do hospital.
Além da costela, as barracas ofereceram uma grande variedade de opções gastronômicas, como pastel, arroz carreteiro, espetinho, lanche de pernil, cachorro-quente, batata frita, pamonha, curau, yakissoba, doces e bebidas.
A programação da noite também contou com apresentações da Banda Municipal Bruno Zago e da dupla sertaneja Gustavo & Daniel, que animaram o público presente.
Segundo a organização, a expectativa é superar o resultado obtido na primeira edição da Festa das Ações. No ano passado, as instituições participantes arrecadaram cerca de R$ 700 mil, valor investido diretamente em projetos sociais desenvolvidos no município.
A estrutura do evento também conta com reforço na segurança, realizado por equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), garantindo tranquilidade para as famílias que prestigiaram a festa.
Programação continua neste sábado
A Festa das Ações prossegue neste sábado (25), das 16h às 23h, no Bosque da ABQM. A entrada é gratuita, mas os organizadores solicitam a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite, que também serão destinados a ações sociais.
O público ainda poderá conferir feira de artesanato e uma programação cultural diversificada, com apresentações da Banda Marcial Fama, Banda Marcial da Fundação Mirim, show infantil com personagens do Animania, apresentação do grupo Caramelows e encerramento com o projeto Saxopop.
Para facilitar o acesso, a linha 111 – Nossa Senhora Aparecida, da Transportes Urbanos Araçatuba (TUA), opera gratuitamente para o evento. Após o encerramento da programação, ônibus sairão do portão 3 do recinto para o retorno do público.
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