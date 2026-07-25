Um equipamento de som foi apreendido na noite desta sexta-feira (24) durante uma ação conjunta da Polícia Militar e da fiscalização da Prefeitura de Penápolis em um estabelecimento localizado na Avenida Mato Grosso, no bairro Jardim São Francisco.

A fiscalização foi realizada após denúncias reiteradas de perturbação do sossego público. No local, os policiais militares e os fiscais municipais constataram que o equipamento de som estava em funcionamento com volume audível a cerca de 50 metros de distância.

Segundo a Polícia Militar, durante a vistoria o aparelho chegou a ser desligado, mas voltou a ser ligado pouco tempo depois, o que confirmou a infração tanto para as equipes policiais quanto para os agentes da fiscalização municipal.