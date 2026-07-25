A Polícia Militar realizou, na sexta-feira (24), mais uma edição da Operação "Baixo Ruído" nos municípios de Valparaíso e Guararapes. A ação teve como foco a fiscalização de trânsito, o combate a infrações e a circulação de veículos com escapamentos irregulares, além de reforçar a segurança viária e o sossego público.
Em Valparaíso, a fiscalização ocorreu no cruzamento da Rua Waldemar Breda com a Avenida Dr. Alírio Figueiredo Brasil. Já em Guararapes, as equipes atuaram na Praça Nossa Senhora da Conceição, na região central da cidade.
Durante a operação, foram abordados 72 veículos, sendo 69 motocicletas e três automóveis. Ao todo, os policiais militares lavraram 19 Autos de Infração de Trânsito (AITs).
As equipes também recolheram três motocicletas e um automóvel por apresentarem irregularidades administrativas, conforme prevê a legislação de trânsito.
Segundo a Polícia Militar, a Operação "Baixo Ruído" integra as ações permanentes de fiscalização desenvolvidas em toda a área do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I). O objetivo é reduzir acidentes, coibir infrações, combater o uso de escapamentos irregulares e aumentar a sensação de segurança da população.
A corporação informou que novas fiscalizações continuarão sendo realizadas em diferentes municípios da região, como forma de promover um trânsito mais seguro e preservar a ordem pública.
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