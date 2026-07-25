A Polícia Militar realizou, na sexta-feira (24), mais uma edição da Operação "Baixo Ruído" nos municípios de Valparaíso e Guararapes. A ação teve como foco a fiscalização de trânsito, o combate a infrações e a circulação de veículos com escapamentos irregulares, além de reforçar a segurança viária e o sossego público.

Em Valparaíso, a fiscalização ocorreu no cruzamento da Rua Waldemar Breda com a Avenida Dr. Alírio Figueiredo Brasil. Já em Guararapes, as equipes atuaram na Praça Nossa Senhora da Conceição, na região central da cidade.

Durante a operação, foram abordados 72 veículos, sendo 69 motocicletas e três automóveis. Ao todo, os policiais militares lavraram 19 Autos de Infração de Trânsito (AITs).