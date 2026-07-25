25 de julho de 2026
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IRREGULARIDADE

Casa sem alvará é lacrada em Birigui antes de evento com DJs

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Diante das irregularidades verificadas, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, incluindo o lacre do estabelecimento
Diante das irregularidades verificadas, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, incluindo o lacre do estabelecimento

Um estabelecimento comercial localizado no bairro Mônaco 1, em Birigui, foi lacrado na tarde desta sexta-feira (24) após uma fiscalização realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) com apoio da Polícia Militar. A ação foi motivada por uma denúncia da Prefeitura de Birigui sobre a realização de um evento sem autorização no local.

De acordo com a Polícia Militar, a denúncia informava que o imóvel seria utilizado para um show com a participação de seis DJs. Durante a fiscalização, as equipes constataram que o estabelecimento não possuía alvará de funcionamento.

Ainda segundo a ocorrência, também foi identificada divergência quanto à finalidade do imóvel. Enquanto a denúncia apontava que o espaço funcionava como uma casa de shows, o responsável pela locação afirmou que o imóvel teria outra destinação.

Diante das irregularidades verificadas, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, incluindo o lacre do estabelecimento.

A operação contou com a atuação da Guarda Civil Municipal e o apoio da Polícia Militar, que auxiliou na fiscalização para garantir a segurança da ação. O caso foi encaminhado para as providências administrativas previstas pela legislação municipal.

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