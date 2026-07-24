A Polícia Civil de Birigui esclareceu o homicídio de Francinaldo Batista Ferreira, de 43 anos, encontrado morto na manhã de 12 de julho em uma estrada rural no bairro Casa de Tábua. O caso, inicialmente tratado como uma morte cercada de dúvidas, teve um desfecho decisivo nesta sexta-feira (24), quando a viúva da vítima confessou o crime durante depoimento prestado na delegacia.

O corpo de Francinaldo foi localizado por volta das 7h55, abandonado em uma área rural. No local, os policiais constataram sinais de violência compatíveis com estrangulamento. A vítima estava sem documentos, telefone celular e demais pertences pessoais.

Desde as primeiras diligências, a investigação identificou inconsistências na versão apresentada pela esposa, que afirmava que o marido teria passado mal e deixado a residência por vontade própria.

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