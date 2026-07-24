O Governo do Estado de São Paulo inaugurou, nesta quinta-feira (23), uma unidade do Espaço Prevenir em Araçatuba. O equipamento oferecerá atendimento gratuito a pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, além de acompanhamento aos familiares.

Instalada na Rua Dom Bosco, no Jardim Sumaré, a unidade é a 16ª do programa no Estado e foi estruturada para realizar até 200 atendimentos mensais. A equipe é formada por assistente social, psicólogos, pedagogo, coordenador e assistente administrativo.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o objetivo é ampliar o acesso a serviços especializados, fortalecer os vínculos familiares e contribuir para a reinserção social dos usuários.