O Governo do Estado de São Paulo inaugurou, nesta quinta-feira (23), uma unidade do Espaço Prevenir em Araçatuba. O equipamento oferecerá atendimento gratuito a pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, além de acompanhamento aos familiares.
Instalada na Rua Dom Bosco, no Jardim Sumaré, a unidade é a 16ª do programa no Estado e foi estruturada para realizar até 200 atendimentos mensais. A equipe é formada por assistente social, psicólogos, pedagogo, coordenador e assistente administrativo.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o objetivo é ampliar o acesso a serviços especializados, fortalecer os vínculos familiares e contribuir para a reinserção social dos usuários.
A secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, afirmou que a ampliação da rede busca fortalecer as políticas públicas voltadas à prevenção e ao cuidado. "Esse espaço vai promover a prevenção e o cuidado para as famílias que enfrentam os desafios relacionados ao uso de substâncias psicoativas, ampliando o acesso a serviços qualificados e fortalecendo a rede de proteção social do Estado."
Investimento
Para implantação da unidade, o Governo do Estado destinou R$ 50 mil. Além disso, o espaço receberá repasse mensal de R$ 75,5 mil para custeio das atividades e manutenção da estrutura.
O equipamento dispõe de salas para atendimentos individuais e em grupo, ambiente de acolhimento, espaços para capacitação de profissionais e estrutura destinada ao acompanhamento contínuo dos pacientes e de seus familiares.
Segundo a diretora de Política Estadual sobre Drogas da SEDS, Eliana Borges, o atendimento também contempla as famílias das pessoas em tratamento. "Trabalhamos o fortalecimento dos familiares, ajudando a romper a codependência e oferecendo suporte às pessoas em recuperação para reduzir o risco de recaídas."
Identidade regional
Um dos diferenciais da unidade é a ambientação interna. Por meio do projeto "Ambiente em Ação", o espaço recebeu fotografias do artista araçatubense Ângelo Cardoso, retratando paisagens rurais, ipês amarelos, imagens históricas da cidade e do Rio Tietê, com a proposta de tornar o ambiente mais acolhedor para usuários e familiares.
Atendimento
O atendimento é gratuito e não exige agendamento prévio. A unidade funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h.
Criado em 2023, o programa Espaço Prevenir já realizou mais de cinco mil atendimentos no Estado de São Paulo e integra a rede estadual de prevenção e acolhimento a pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.
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