A 2ª edição da Festa das Ações começa nesta sexta-feira (24), no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba, reunindo gastronomia, atrações culturais e dezenas de entidades assistenciais em um evento que tem como principal objetivo arrecadar recursos para projetos sociais.
Na manhã desta sexta, a reportagem da Folha da Região acompanhou os preparativos finais para a abertura da festa. Barracas eram organizadas, equipes trabalhavam nos últimos detalhes da estrutura e uma das atrações gastronômicas que mais chamavam a atenção já estava em andamento: a tradicional costela fogo de chão, preparada pela Santa Casa de Araçatuba.
Ao todo, 200 peças de costela começaram a ser assadas ainda durante a manhã. Toda a renda obtida com a venda será destinada à aquisição de aparelhos de ar-condicionado para os centros cirúrgicos do hospital.
Em entrevista à Folha da Região, a primeira-dama e presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade, Priscila Zanatta, destacou que a proposta da festa vai além da gastronomia e do entretenimento.
Segundo ela, o evento reúne solidariedade, cultura e lazer em um único espaço, permitindo que a população contribua diretamente com o trabalho desenvolvido pelas entidades assistenciais da cidade.
Gastronomia e entidades
Cada instituição participante será responsável por uma barraca de alimentação, com opções como pastel, arroz carreteiro, espetinhos, lanche de pernil, cachorro-quente, yakissoba, pamonha, curau, doces e bebidas, entre outros pratos típicos.
Além da Santa Casa, participam entidades como Apae, AACC, AMA, Asilo São Vicente, Lar da Velhice, Lar Caminho de Nazaré, Ritinha Prates, Abrigo Ismael, Instituto Cristão Crescer, LBV, Nipo Brasileira e diversas outras organizações sociais do município.
Programação
Nesta sexta-feira, a festa será realizada das 19h às 23h. No sábado (25), o público poderá participar das 16h às 23h. A programação inclui apresentações musicais, feira de artesanato e atrações para crianças e famílias.
A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem, de forma voluntária, a doação de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite, que será destinado às ações sociais desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade. Além disso, haverá transporte coletivo gratuito pela linha 111 da TUA durante o período do evento.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.