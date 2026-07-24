A 2ª edição da Festa das Ações começa nesta sexta-feira (24), no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba, reunindo gastronomia, atrações culturais e dezenas de entidades assistenciais em um evento que tem como principal objetivo arrecadar recursos para projetos sociais.

Na manhã desta sexta, a reportagem da Folha da Região acompanhou os preparativos finais para a abertura da festa. Barracas eram organizadas, equipes trabalhavam nos últimos detalhes da estrutura e uma das atrações gastronômicas que mais chamavam a atenção já estava em andamento: a tradicional costela fogo de chão, preparada pela Santa Casa de Araçatuba.

Ao todo, 200 peças de costela começaram a ser assadas ainda durante a manhã. Toda a renda obtida com a venda será destinada à aquisição de aparelhos de ar-condicionado para os centros cirúrgicos do hospital.