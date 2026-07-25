A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) convocou 1.134 estudantes da região de Araçatuba para a próxima etapa de seleção do programa Prontos pro Mundo, que oferece intercâmbio internacional gratuito para países de língua inglesa. A lista dos alunos aptos foi divulgada nesta segunda-feira (20), e as provas de proficiência em inglês serão aplicadas nas escolas estaduais entre os dias 3 e 7 de agosto.

Em todo o Estado, 54,1 mil estudantes foram convocados para a avaliação. A prova é uma das etapas do processo seletivo, mas não garante a vaga no intercâmbio. A cada semestre, apenas 500 alunos são escolhidos para participar da experiência internacional.

O programa é voltado a estudantes da rede estadual que iniciaram sua trajetória no 9º ano do Ensino Fundamental, quando o desempenho no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) serve como critério para ingresso no curso preparatório de inglês.