A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) convocou 1.134 estudantes da região de Araçatuba para a próxima etapa de seleção do programa Prontos pro Mundo, que oferece intercâmbio internacional gratuito para países de língua inglesa. A lista dos alunos aptos foi divulgada nesta segunda-feira (20), e as provas de proficiência em inglês serão aplicadas nas escolas estaduais entre os dias 3 e 7 de agosto.
Em todo o Estado, 54,1 mil estudantes foram convocados para a avaliação. A prova é uma das etapas do processo seletivo, mas não garante a vaga no intercâmbio. A cada semestre, apenas 500 alunos são escolhidos para participar da experiência internacional.
O programa é voltado a estudantes da rede estadual que iniciaram sua trajetória no 9º ano do Ensino Fundamental, quando o desempenho no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) serve como critério para ingresso no curso preparatório de inglês.
Além do resultado na prova de proficiência, os candidatos precisam cumprir uma série de requisitos para disputar as vagas. Entre eles estão frequência mínima de 90% nas aulas do curso preparatório de inglês, oferecido pela Open English, frequência mínima de 90% nas aulas regulares da escola, média igual ou superior a 7 em todas as disciplinas e bom comportamento escolar.
Os estudantes selecionados para o primeiro semestre de 2027 terão os nomes divulgados até o início de setembro. Aqueles que permanecerem no curso de inglês e atenderem aos critérios poderão participar de uma nova seleção no fim deste ano, destinada às vagas do segundo semestre de 2027.
Intercâmbio totalmente custeado
O Prontos pro Mundo é financiado integralmente pela Secretaria da Educação. Os estudantes selecionados não têm custos com passaporte, visto, passagens aéreas, hospedagem, transporte, aulas ou alimentação. Durante os três meses de intercâmbio, também recebem uma bolsa-auxílio para despesas pessoais.
Desde a criação do programa, 2 mil estudantes paulistas já foram selecionados para viver a experiência de estudar no exterior.
Os alunos convocados para a prova e o edital com os critérios completos de seleção podem ser consultados no portal oficial da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.