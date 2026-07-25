A Santa Casa de Birigui alcançou as metas previstas pelo projeto "Saúde em Nossas Mãos", iniciativa do Ministério da Saúde que busca reduzir as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Os resultados divulgados nesta semana referem-se ao período entre fevereiro e junho de 2026.

O projeto estabelece como objetivo uma redução mínima de 50% em três dos principais indicadores de infecções hospitalares monitorados nas UTIs. Na unidade de Birigui, foi registrada redução de 100% dos casos de infecção do trato urinário (ITU) associada ao uso de sonda vesical, 55% na pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) e 50% na infecção primária da corrente sanguínea (IPCLS) relacionada ao uso de cateter venoso central.

As infecções relacionadas à assistência à saúde estão entre as principais preocupações dos serviços hospitalares, especialmente em UTIs, onde os pacientes apresentam maior vulnerabilidade clínica e frequentemente necessitam de dispositivos invasivos. A adoção de protocolos rigorosos de prevenção contribui para reduzir complicações, tempo de internação e risco de óbito.