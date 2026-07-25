A Santa Casa de Birigui alcançou as metas previstas pelo projeto "Saúde em Nossas Mãos", iniciativa do Ministério da Saúde que busca reduzir as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Os resultados divulgados nesta semana referem-se ao período entre fevereiro e junho de 2026.
O projeto estabelece como objetivo uma redução mínima de 50% em três dos principais indicadores de infecções hospitalares monitorados nas UTIs. Na unidade de Birigui, foi registrada redução de 100% dos casos de infecção do trato urinário (ITU) associada ao uso de sonda vesical, 55% na pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) e 50% na infecção primária da corrente sanguínea (IPCLS) relacionada ao uso de cateter venoso central.
As infecções relacionadas à assistência à saúde estão entre as principais preocupações dos serviços hospitalares, especialmente em UTIs, onde os pacientes apresentam maior vulnerabilidade clínica e frequentemente necessitam de dispositivos invasivos. A adoção de protocolos rigorosos de prevenção contribui para reduzir complicações, tempo de internação e risco de óbito.
Os indicadores foram apresentados durante reunião de acompanhamento conduzida por uma especialista do Hospital do Coração (HCor), instituição que presta suporte técnico a hospitais participantes do projeto por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). A Santa Casa de Birigui integra um grupo de 34 hospitais acompanhados pela iniciativa.
Segundo o enfermeiro responsável pela UTI, Márcio Roberto Teodoro, o trabalho de prevenção vem sendo desenvolvido desde setembro de 2024, com foco na adoção de protocolos assistenciais e no monitoramento contínuo dos indicadores. A expectativa da equipe é reduzir a zero também os casos de infecção da corrente sanguínea nos próximos meses, mantendo as ações de prevenção e segurança do paciente.
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