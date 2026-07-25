Buritama entra na última semana de cadastro para o mutirão de castração de animais. Entre os dias 27 e 31 de julho, os tutores ainda poderão garantir uma vaga para a castração de gatos. As inscrições para cães já foram encerradas devido ao preenchimento de todas as vagas disponíveis.
A orientação é para que os interessados não deixem a inscrição para a última hora, já que esta será a última oportunidade de participar da ação.
A castração é uma importante medida de proteção ao bem-estar animal e também de saúde pública. O procedimento contribui para o controle da população de cães e gatos, evitando ninhadas indesejadas, reduzindo o abandono e o número de animais em situação de rua.
Além do controle populacional, a cirurgia oferece benefícios à saúde dos animais, como a redução do risco de tumores mamários, infecções uterinas e doenças na próstata. A castração também ajuda a diminuir comportamentos relacionados ao instinto reprodutivo, como fugas, brigas e marcação de território, proporcionando mais qualidade de vida aos animais e uma convivência mais harmoniosa com seus tutores.
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