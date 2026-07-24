A Polícia Civil recapturou, na tarde desta quinta-feira (23), um homem condenado pelo crime de latrocínio que estava foragido da Justiça em Birigui. A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia de Polícia do município, que cumpriram um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Criminais.

Após trabalho de inteligência e levantamento de informações, os policiais localizaram o condenado, em um imóvel no bairro Athenas. A abordagem ocorreu por volta das 16h45 e foi realizada sem qualquer tipo de resistência.

De acordo com a Polícia Civil, o homem cumpria pena pelo crime de latrocínio, modalidade considerada uma das mais graves do Código Penal por envolver roubo com resultado morte. Ele passou à condição de foragido após não retornar ao presídio dentro do prazo estabelecido ao término do benefício da saída temporária.