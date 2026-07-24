Moradores de Araçatuba devem encontrar um cenário de mudança no tempo nos próximos dias. De acordo com a previsão do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), a sexta-feira (24) e o sábado (25) terão condições para chuva, mas o sol volta a predominar a partir de domingo (26), quando as temperaturas iniciam uma trajetória de elevação que deve levar os termômetros aos 34°C na próxima semana.

Nesta sexta-feira, a previsão indica temperatura mínima de 15°C e máxima de 25°C, com acumulado estimado de 1,7 milímetro de chuva. No sábado, o tempo continua instável e previsão de 4 milímetros de precipitação.

A mudança ocorre já no domingo, quando o céu fica aberto e não há expectativa de chuva. A máxima sobe para 31°C, enquanto a mínima fica em 17°C.