Moradores de Araçatuba devem encontrar um cenário de mudança no tempo nos próximos dias. De acordo com a previsão do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), a sexta-feira (24) e o sábado (25) terão condições para chuva, mas o sol volta a predominar a partir de domingo (26), quando as temperaturas iniciam uma trajetória de elevação que deve levar os termômetros aos 34°C na próxima semana.
Nesta sexta-feira, a previsão indica temperatura mínima de 15°C e máxima de 25°C, com acumulado estimado de 1,7 milímetro de chuva. No sábado, o tempo continua instável e previsão de 4 milímetros de precipitação.
A mudança ocorre já no domingo, quando o céu fica aberto e não há expectativa de chuva. A máxima sobe para 31°C, enquanto a mínima fica em 17°C.
O calor ganha ainda mais força no início da próxima semana. Na segunda-feira (27), os termômetros devem variar entre 18°C e 33°C. Na terça-feira (28) e quarta-feira (29), a previsão segue semelhante, com máxima de 34°C e algumas nuvens ao longo do dia. Já na quinta-feira (30), o calor continua, com temperaturas entre 20°C e 32°C, sem previsão de chuva.
Segundo o IPMet, a combinação entre o afastamento das áreas de instabilidade e a atuação de uma massa de ar mais seco favorece a redução da nebulosidade e o aumento gradual das temperaturas no interior paulista.
No restante do Estado de São Paulo, a tendência também é de chuva apenas entre sexta-feira e sábado em parte das regiões, seguida pelo predomínio do tempo firme e seco durante a próxima semana. As temperaturas devem subir de forma gradual, principalmente no interior, onde as máximas podem superar os 30°C em diversas cidades, conforme as previsões meteorológicas do IPMet e da Defesa Civil do Estado.
Nas regiões de Bauru, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, o cenário será semelhante ao de Araçatuba. A expectativa é de pancadas isoladas entre sexta e sábado, com melhora do tempo a partir de domingo e retorno do calor ao longo da semana. Nessas áreas, as máximas devem variar entre 31°C e 35°C, mantendo o predomínio de tempo seco e baixa possibilidade de novas chuvas nos próximos dias.
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