O Balcão de Empregos de Araçatuba promove na próxima terça-feira (28) um processo seletivo com 100 oportunidades para o cargo de auxiliar de produção. As vagas são destinadas à unidade da empresa MBRF Global Foods, localizada em Promissão.

A seleção ocorrerá das 9h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, na Avenida Waldemar Alves, nº 50. Para participar, os candidatos devem apresentar documentos pessoais e currículo atualizado.

A empresa exige ensino fundamental completo e oferece salário de R$ 2.003,40. Os contratados poderão atuar em dois modelos de jornada, distribuídos entre os períodos da manhã, tarde e noite.