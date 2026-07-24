O Balcão de Empregos de Araçatuba promove na próxima terça-feira (28) um processo seletivo com 100 oportunidades para o cargo de auxiliar de produção. As vagas são destinadas à unidade da empresa MBRF Global Foods, localizada em Promissão.
A seleção ocorrerá das 9h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, na Avenida Waldemar Alves, nº 50. Para participar, os candidatos devem apresentar documentos pessoais e currículo atualizado.
A empresa exige ensino fundamental completo e oferece salário de R$ 2.003,40. Os contratados poderão atuar em dois modelos de jornada, distribuídos entre os períodos da manhã, tarde e noite.
Além da remuneração, o pacote de benefícios inclui transporte ou vale-transporte, hospedagem em hotel durante os primeiros 45 dias, ajuda de custo mensal após esse período, vale-alimentação, restaurante interno, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, telemedicina, convênio farmácia e programas de capacitação profissional.
Também fazem parte dos benefícios auxílio-creche, programa de apoio às gestantes, premiação por assiduidade, sorteios de produtos, convênios com instituições de ensino e acesso a academias por meio de plataforma parceira.
Os interessados devem comparecer ao local no horário previsto para participar da seleção.
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