Motoristas que circulam por Araçatuba devem ficar atentos às mudanças no trânsito programadas entre sexta-feira (24) e terça-feira (28). A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que diferentes vias serão parcialmente ou totalmente interditadas para a realização de eventos comunitários, celebrações religiosas, atividades esportivas e uma operação com guindaste.

As primeiras alterações começam na sexta-feira, quando parte da Rua Rubião Júnior, no bairro São Joaquim, será interditada para uma festa julina.

No sábado (25), diversos pontos da cidade terão bloqueios temporários ao longo do dia. As interdições estão previstas em ruas dos bairros Concórdia, Bandeiras, Vila Carvalho, Santana, São Rafael e Jardim Atlântico, onde serão realizados eventos religiosos e festas comunitárias.