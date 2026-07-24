Motoristas que circulam por Araçatuba devem ficar atentos às mudanças no trânsito programadas entre sexta-feira (24) e terça-feira (28). A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que diferentes vias serão parcialmente ou totalmente interditadas para a realização de eventos comunitários, celebrações religiosas, atividades esportivas e uma operação com guindaste.
As primeiras alterações começam na sexta-feira, quando parte da Rua Rubião Júnior, no bairro São Joaquim, será interditada para uma festa julina.
No sábado (25), diversos pontos da cidade terão bloqueios temporários ao longo do dia. As interdições estão previstas em ruas dos bairros Concórdia, Bandeiras, Vila Carvalho, Santana, São Rafael e Jardim Atlântico, onde serão realizados eventos religiosos e festas comunitárias.
Já no domingo (26), o trânsito sofrerá alterações logo pela manhã devido à realização de uma corrida de rua. O percurso passará por importantes vias da região do bairro Santana. À noite, uma procissão religiosa também exigirá bloqueios temporários em ruas próximas à Praça Cecap.
As mudanças seguem na terça-feira (28), quando um trecho da Rua Francisco Braga, na Vila Bandeirantes, será interditado para a execução de um serviço com guindaste.
A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta motoristas a respeitarem a sinalização instalada nos locais, reduzirem a velocidade nas proximidades das interdições e, sempre que possível, optarem por trajetos alternativos para evitar transtornos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.