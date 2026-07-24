Um homem foi preso em flagrante por contrabando e descaminho durante uma operação realizada pela Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Andradina. A abordagem aconteceu na noite de quarta-feira (23), durante a Operação Impacto, desenvolvida em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP).
Os policiais abordaram um Hyundai Azera e, durante a vistoria, localizaram 43 caixas de cigarros de origem paraguaia, das marcas Palermo e Eight. Ao todo, a carga continha 21.500 maços sem documentação fiscal.
Após o encaminhamento da ocorrência à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, uma nova inspeção no veículo revelou outros produtos escondidos entre a carga principal. Foram encontrados 140 cigarros eletrônicos, 60 frascos de essência para narguilé e quatro unidades do medicamento Tirzepatida 15 mg.
Segundo a Polícia Rodoviária, toda a mercadoria e o veículo foram apreendidos. A prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial, e o suspeito permaneceu detido à disposição da Justiça.
De acordo com a corporação, o motorista não possuía antecedentes criminais.
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