24 de julho de 2026
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POLÍCIA

Motorista é preso com 21,5 mil maços de cigarros em rodovia

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Carga ilegal escondia cigarros eletrônicos, essências e medicamento
Carga ilegal escondia cigarros eletrônicos, essências e medicamento

Um homem foi preso em flagrante por contrabando e descaminho durante uma operação realizada pela Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Andradina. A abordagem aconteceu na noite de quarta-feira (23), durante a Operação Impacto, desenvolvida em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP).

Os policiais abordaram um Hyundai Azera e, durante a vistoria, localizaram 43 caixas de cigarros de origem paraguaia, das marcas Palermo e Eight. Ao todo, a carga continha 21.500 maços sem documentação fiscal.

Após o encaminhamento da ocorrência à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, uma nova inspeção no veículo revelou outros produtos escondidos entre a carga principal. Foram encontrados 140 cigarros eletrônicos, 60 frascos de essência para narguilé e quatro unidades do medicamento Tirzepatida 15 mg.

Segundo a Polícia Rodoviária, toda a mercadoria e o veículo foram apreendidos. A prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial, e o suspeito permaneceu detido à disposição da Justiça.

De acordo com a corporação, o motorista não possuía antecedentes criminais.

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