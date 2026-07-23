O Tribunal do Júri de Araçatuba desclassificou, na tarde desta quinta-feira (23), a acusação de tentativa de feminicídio contra João Gilberto Alves de Almeida. Com a decisão do Conselho de Sentença, o réu foi condenado por lesão corporal de natureza grave, recebendo pena de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Ministério Público informou que irá recorrer da sentença.

Os jurados reconheceram, por maioria, a materialidade do crime e a autoria atribuída ao acusado, rejeitaram a absolvição e, na sequência, decidiram desclassificar a acusação de tentativa de feminicídio para lesão corporal grave. Com isso, coube ao juiz presidente, Carlos Gustavo de Souza Miranda, fixar a pena.

Na sentença, o magistrado destacou que as provas produzidas durante a instrução, especialmente o depoimento da vítima e o relato de uma testemunha em plenário, comprovaram que o acusado desferiu diversas facadas contra a ex-companheira. O juiz também afastou a tese de legítima defesa sustentada pelo réu, por entender que ela não encontrou respaldo nas provas.