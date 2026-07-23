Em um ambiente onde o cotidiano é marcado por investigações, flagrantes, depoimentos e ocorrências policiais, uma pequena história de vida tem chamado a atenção de servidores da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.
Há alguns meses, uma pombinha escolheu um vaso com uma planta, localizado próximo à entrada da unidade, na rua José Pedro dos Santos, no bairro Higienópolis, para construir seu ninho. Pacientemente, ela passou dias carregando pequenos galhos, um a um, até transformar o espaço em seu lar.
Pouco tempo depois, os funcionários perceberam a presença de um ovo. Desde então, a ave passou a ser observada diariamente. Sempre atenta, permanecia sobre o ninho protegendo o futuro filhote, deixando o local apenas pelo tempo necessário para buscar alimento.
Na semana passada, a espera terminou com o nascimento de uma pequena pombinha. Agora, quem passa pela entrada da delegacia já consegue ver a cabecinha do filhote surgindo entre os galhos, sempre sob os cuidados da mãe.
A dedicação da ave impressiona quem acompanha a rotina. Ao longo do dia, ela faz voos rápidos em busca de comida e retorna logo em seguida para alimentar o filhote e mantê-lo aquecido. Também continua trazendo pequenos galhos para reforçar o ninho, demonstrando um cuidado constante com o espaço que escolheu para criar a nova vida.
A história acabou conquistando o carinho dos servidores da CPJ, que passaram a acompanhar de perto o desenvolvimento da pequena família. Para muitos, a pombinha já faz parte da rotina da unidade.
Segundo funcionários, essa também não é a primeira vez que a ave utiliza o local para dar cria. Outros filhotes já nasceram ali e, depois de crescerem, deram os primeiros voos entre as plantas e pequenas árvores do jardim da delegacia antes de seguirem seu caminho.
Em meio à correria e à tensão que fazem parte do dia a dia de uma central de polícia, a presença da pombinha acabou se tornando um lembrete silencioso de que a vida encontra espaço para florescer até nos lugares mais improváveis. Enquanto do lado de dentro são registradas histórias marcadas por conflitos e desafios, do lado de fora um pequeno ninho segue escrevendo, diariamente, uma história de cuidado, proteção e esperança.
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