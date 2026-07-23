Em um ambiente onde o cotidiano é marcado por investigações, flagrantes, depoimentos e ocorrências policiais, uma pequena história de vida tem chamado a atenção de servidores da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.

Há alguns meses, uma pombinha escolheu um vaso com uma planta, localizado próximo à entrada da unidade, na rua José Pedro dos Santos, no bairro Higienópolis, para construir seu ninho. Pacientemente, ela passou dias carregando pequenos galhos, um a um, até transformar o espaço em seu lar.

Pouco tempo depois, os funcionários perceberam a presença de um ovo. Desde então, a ave passou a ser observada diariamente. Sempre atenta, permanecia sobre o ninho protegendo o futuro filhote, deixando o local apenas pelo tempo necessário para buscar alimento.