Um comerciante de 46 anos foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (22), suspeito de furtar mais de três quilos de carne bovina de um supermercado localizado no bairro Ipanema, em Araçatuba. Após o pagamento de fiança, ele foi colocado em liberdade e responderá ao processo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi abordado pelo supervisor de segurança do estabelecimento após deixar o supermercado sem pagar por aproximadamente 3,5 quilos de acém moído.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e realizou a detenção do investigado. Ainda conforme o registro policial, essa não teria sido a primeira vez que o homem foi flagrado pelas câmeras de monitoramento da mesma rede de supermercados praticando furtos, embora nunca tivesse sido detido anteriormente.