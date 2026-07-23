Um comerciante de 46 anos foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (22), suspeito de furtar mais de três quilos de carne bovina de um supermercado localizado no bairro Ipanema, em Araçatuba. Após o pagamento de fiança, ele foi colocado em liberdade e responderá ao processo.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi abordado pelo supervisor de segurança do estabelecimento após deixar o supermercado sem pagar por aproximadamente 3,5 quilos de acém moído.
Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e realizou a detenção do investigado. Ainda conforme o registro policial, essa não teria sido a primeira vez que o homem foi flagrado pelas câmeras de monitoramento da mesma rede de supermercados praticando furtos, embora nunca tivesse sido detido anteriormente.
O comerciante foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde prestou depoimento. O delegado plantonista arbitrou fiança no valor de R$ 1.700, quantia que foi paga pelo investigado, permitindo que ele responda ao processo em liberdade.
De acordo com o boletim de ocorrência, o comerciante não possuía antecedentes criminais. O caso será apurado por meio de inquérito policial.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.