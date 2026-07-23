Uma tartaruga da espécie popularmente conhecida como tigre-d'água foi apreendida pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Traitu, em Araçatuba. O responsável pelo animal foi conduzido à delegacia e poderá responder por crime de maus-tratos.

De acordo com a DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais), equipes da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), do GOE (Grupo de Operações Especiais) e da DH (Delegacia de Homicídios) cumpriam um mandado judicial para localizar drogas e armas de fogo quando encontraram a tartaruga em condições consideradas, a princípio, incompatíveis com as necessidades da espécie.

Segundo a polícia, o animal, com aproximadamente 30 centímetros de comprimento, era mantido permanentemente dentro de um recipiente plástico medindo cerca de 55 centímetros por 30 centímetros, contendo apenas água. Conforme constatado pelas equipes, o espaço era insuficiente para a livre movimentação da tartaruga e não havia área seca destinada ao descanso ou à exposição ao sol.