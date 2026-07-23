A Justiça de Araçatuba concedeu liberdade provisória, mediante medidas cautelares, a um entregador de 24 anos preso em flagrante com dois tijolos de maconha na noite de quarta-feira (22), no Jardim das Oliveiras.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro quando avistaram o investigado conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 Fan. Segundo o registro, ele demonstrou nervosismo ao perceber a presença da equipe, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, os policiais encontraram uma sacola plástica entre as pernas do rapaz e o tanque da motocicleta. No interior dela, localizaram dois tijolos de maconha, que totalizaram aproximadamente dois quilos da droga. Conforme o boletim, o entregador afirmou inicialmente que transportava o entorpecente em troca de R$ 50.