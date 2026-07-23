O Ministério Público do Estado de São Paulo arquivou o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil que apurava possíveis irregularidades envolvendo Guardas Municipais de Araçatuba designados para funções gratificadas na estrutura administrativa da Prefeitura.

A decisão, assinada pelo promotor de Justiça Luiz Antonio de Andrade, foi tomada após a análise de novos documentos encaminhados pela Câmara Municipal, entre eles, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) nº 1/2025, além de depoimentos, holerites e da legislação municipal aplicável.

O procedimento havia sido reaberto justamente em razão das conclusões da CPI, que apontava que Guardas Municipais nomeados para funções gratificadas vinculadas a determinadas unidades administrativas não desempenhavam, de forma contínua, as atribuições dessas funções, permanecendo majoritariamente na execução de atividades como motorista e segurança pessoal do prefeito Lucas Zanatta (PL).