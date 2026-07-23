Um carro Hyundai Creta atingiu um poste na manhã desta quinta-feira (23), na Avenida Antônio da Silva Nunes, no bairro Recanto Verde, em Birigui. O acidente aconteceu no sentido bairro-Centro, nas proximidades de uma loja de materiais de construção.

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o motorista teria perdido o controle da direção antes de colidir contra o poste. Com o impacto, a estrutura ficou inclinada, sustentada apenas pela fiação, o que aumentou o risco de novos incidentes.

Equipes da Polícia Militar isolaram o local para garantir a segurança dos motoristas e pedestres, enquanto agentes da CPFL também compareceram ao local para avaliar a situação do poste e os riscos provocados pela colisão.