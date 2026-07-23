23 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ACIDENTE

Carro atinge poste e interdita faixa em avenida de Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Testemunhas relataram que motorista perdeu o controle da direção; Defesa Civil e Polícia Militar atendem a ocorrência
Testemunhas relataram que motorista perdeu o controle da direção; Defesa Civil e Polícia Militar atendem a ocorrência

Um carro Hyundai Creta atingiu um poste na manhã desta quinta-feira (23), na Avenida Antônio da Silva Nunes, no bairro Recanto Verde, em Birigui. O acidente aconteceu no sentido bairro-Centro, nas proximidades de uma loja de materiais de construção.

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o motorista teria perdido o controle da direção antes de colidir contra o poste. Com o impacto, a estrutura ficou inclinada, sustentada apenas pela fiação, o que aumentou o risco de novos incidentes.

Equipes da Polícia Militar isolaram o local para garantir a segurança dos motoristas e pedestres, enquanto agentes da CPFL também compareceram ao local para avaliar a situação do poste e os riscos provocados pela colisão.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre feridos. As causas do acidente serão investigadas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários