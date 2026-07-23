Uma denúncia anônima sobre supostos maus-tratos a animais levou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), do Canil Municipal e da Prefeitura de Birigui até uma residência no bairro Novo Parque São Vicente, na tarde dessa quarta-feira (22). Durante a fiscalização, uma cadela foi encontrada em estado crítico de saúde e acabou sendo submetida à eutanásia por decisão técnica da equipe veterinária.

Durante a vistoria, outros dois cães também foram avaliados e, segundo a equipe técnica, não apresentavam indícios de maus-tratos. Os fiscais ainda constataram que a residência estava em boas condições de higiene e organização.

Diante do intenso sofrimento do animal e da ausência de possibilidade de recuperação, a médica-veterinária responsável determinou a realização da eutanásia.