23 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
AÇÃO POLICIAL

Foragida por roubo é presa durante operação policial em Barbosa

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Ambiental
Suspeito de tráfico também foi alvo da ação, mas drogas não foram encontradas
Suspeito de tráfico também foi alvo da ação, mas drogas não foram encontradas

Uma mulher que era considerada foragida da Justiça foi presa na manhã desta quinta-feira (23), durante uma operação da Polícia Civil no município de Barbosa. A ação também cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel investigado por suspeita de armazenamento e comercialização de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi coordenada pelo delegado responsável pela Delegacia de Barbosa e contou com apoio do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), do 2º Batalhão de Polícia Ambiental. O reforço foi solicitado devido ao histórico criminal dos alvos e à necessidade de garantir a segurança durante o cumprimento das ordens judiciais.

Segundo a investigação, a mulher era procurada para cumprir o restante de uma pena de dois anos e dois meses pelo crime de roubo. Ela foi localizada dentro da residência, onde dormia, e recebeu voz de prisão, sendo encaminhada à Delegacia de Polícia de Barbosa para o registro da captura.

No mesmo imóvel, os policiais abordaram outro investigado, apontado pelas apurações como suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Apesar das denúncias que motivaram o mandado de busca, nenhuma porção de entorpecente foi localizada. Durante a vistoria, os agentes encontraram apenas um microtubo plástico vazio, conhecido como "eppendorf", escondido no vão de uma janela da cozinha.

A Polícia Civil informou que a operação foi resultado de trabalho de inteligência desenvolvido pela equipe de investigação da Delegacia de Barbosa, com base em denúncias anônimas. Conforme a corporação, a ação teve como objetivo tanto capturar a foragida quanto reunir elementos relacionados à investigação sobre possível tráfico de drogas no endereço alvo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Barbosa, e as investigações terão continuidade para apurar a possível prática de tráfico de entorpecentes.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários