Uma mulher que era considerada foragida da Justiça foi presa na manhã desta quinta-feira (23), durante uma operação da Polícia Civil no município de Barbosa. A ação também cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel investigado por suspeita de armazenamento e comercialização de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi coordenada pelo delegado responsável pela Delegacia de Barbosa e contou com apoio do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), do 2º Batalhão de Polícia Ambiental. O reforço foi solicitado devido ao histórico criminal dos alvos e à necessidade de garantir a segurança durante o cumprimento das ordens judiciais.

Segundo a investigação, a mulher era procurada para cumprir o restante de uma pena de dois anos e dois meses pelo crime de roubo. Ela foi localizada dentro da residência, onde dormia, e recebeu voz de prisão, sendo encaminhada à Delegacia de Polícia de Barbosa para o registro da captura.