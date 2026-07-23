Uma mulher que era considerada foragida da Justiça foi presa na manhã desta quinta-feira (23), durante uma operação da Polícia Civil no município de Barbosa. A ação também cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel investigado por suspeita de armazenamento e comercialização de drogas.
De acordo com a Polícia Civil, a operação foi coordenada pelo delegado responsável pela Delegacia de Barbosa e contou com apoio do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), do 2º Batalhão de Polícia Ambiental. O reforço foi solicitado devido ao histórico criminal dos alvos e à necessidade de garantir a segurança durante o cumprimento das ordens judiciais.
Segundo a investigação, a mulher era procurada para cumprir o restante de uma pena de dois anos e dois meses pelo crime de roubo. Ela foi localizada dentro da residência, onde dormia, e recebeu voz de prisão, sendo encaminhada à Delegacia de Polícia de Barbosa para o registro da captura.
No mesmo imóvel, os policiais abordaram outro investigado, apontado pelas apurações como suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Apesar das denúncias que motivaram o mandado de busca, nenhuma porção de entorpecente foi localizada. Durante a vistoria, os agentes encontraram apenas um microtubo plástico vazio, conhecido como "eppendorf", escondido no vão de uma janela da cozinha.
A Polícia Civil informou que a operação foi resultado de trabalho de inteligência desenvolvido pela equipe de investigação da Delegacia de Barbosa, com base em denúncias anônimas. Conforme a corporação, a ação teve como objetivo tanto capturar a foragida quanto reunir elementos relacionados à investigação sobre possível tráfico de drogas no endereço alvo.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Barbosa, e as investigações terão continuidade para apurar a possível prática de tráfico de entorpecentes.
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