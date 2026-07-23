23 de julho de 2026
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MONÇÕES

Concurso em Câmara da região oferece salários de até R$ 6 mil

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Monções
Câmara de Monções abre concurso para nível superior, com inscrições até 1º de agosto
Câmara de Monções abre concurso para nível superior, com inscrições até 1º de agosto

A Câmara Municipal de Monções, a 75 km de Araçatuba, abriu concurso público para o preenchimento de duas vagas efetivas destinadas a profissionais com formação superior. O destaque do edital é a remuneração, que pode chegar a R$ 6 mil mensais, conforme o cargo escolhido.

As oportunidades são para Diretor Geral e Controlador Interno, ambos com jornada de 40 horas semanais. Para a função de Diretor Geral é exigido diploma de curso superior em qualquer área. Já o cargo de Controlador Interno é destinado a candidatos formados em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito, além de registro ativo no respectivo conselho profissional.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da banca organizadora. O prazo termina às 10h do dia 1º de agosto, horário de Brasília. Para confirmar a participação, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150.

O processo seletivo contará apenas com uma etapa, composta por prova objetiva de múltipla escolha. A avaliação terá 40 questões, duração máxima de três horas e abordará conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. Para ser aprovado, o participante deverá atingir pelo menos 50 pontos.

As provas estão programadas para o dia 30 de agosto, no período da manhã. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração pública.

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