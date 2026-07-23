A Câmara Municipal de Monções, a 75 km de Araçatuba, abriu concurso público para o preenchimento de duas vagas efetivas destinadas a profissionais com formação superior. O destaque do edital é a remuneração, que pode chegar a R$ 6 mil mensais, conforme o cargo escolhido.

As oportunidades são para Diretor Geral e Controlador Interno, ambos com jornada de 40 horas semanais. Para a função de Diretor Geral é exigido diploma de curso superior em qualquer área. Já o cargo de Controlador Interno é destinado a candidatos formados em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito, além de registro ativo no respectivo conselho profissional.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da banca organizadora. O prazo termina às 10h do dia 1º de agosto, horário de Brasília. Para confirmar a participação, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150.