Um levantamento divulgado pela Prefeitura de Mirandópolis acendeu um alerta sobre um problema que tem impactado diretamente o atendimento na rede pública de saúde: o alto número de pacientes que deixam de comparecer às consultas, exames e procedimentos previamente agendados.
Os dados, apresentados durante a Audiência Pública de Prestação de Contas do Primeiro Quadrimestre de 2026, mostram que, entre 1º de janeiro e 30 de abril, foram registradas 8.370 faltas em atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.
Segundo a administração municipal, cada ausência representa muito mais do que uma consulta perdida. As vagas que deixam de ser utilizadas acabam aumentando o tempo de espera de outros pacientes, comprometem a organização dos serviços e geram desperdício de recursos públicos.
Fisioterapia lidera número de ausências
Entre os setores mais afetados, a Fisioterapia aparece no topo do ranking, com 3.966 faltas registradas no período. Em seguida estão o Núcleo de Especialidades (NES), com 1.367 ausências, e o setor de Regulação, responsável pelos encaminhamentos para consultas e procedimentos especializados, que contabilizou 640 pacientes faltosos.
Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a maior quantidade de ausências foi registrada na UBS Francisco Theotonio Pardo, com 692 faltas. Também aparecem entre as unidades mais impactadas a UBS Yoshito Kanzawa, com 552, a UBS Rubens Figueiredo Conrado, com 508, e a UBS Jorge Maluly Neto, que contabilizou 379 pacientes ausentes.
Já a UBS Nelson Yurasseck, localizada no distrito de Amandaba, registrou 194 faltas, enquanto a UBS Mario Covas, responsável pelo atendimento das comunidades da 1ª, 2ª e 3ª Alianças, teve 72 ausências.
O levantamento revela que diversas especialidades enfrentaram elevado índice de faltas. Psicologia registrou 533 ausências, seguida por Fonoaudiologia (293) e Nutrição (150). Também houve pacientes que deixaram de comparecer a consultas em áreas como Neurologia, Psiquiatria, Oftalmologia, Ortopedia, Cardiologia e Terapia Ocupacional.
O problema também afeta os atendimentos realizados fora do município. Durante o período analisado, foram registradas 377 faltas no AME de Andradina, 237 no HEM, além de ausências em consultas agendadas na Santa Casa de Araçatuba, no AME de Araçatuba e na Santa Casa de Andradina.
Prefeitura faz apelo à população
Diante do cenário, a Prefeitura reforça que, caso o paciente não possa comparecer ao atendimento, é fundamental avisar a unidade de saúde com antecedência para que a vaga seja destinada a outra pessoa que aguarda na fila.
De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Saúde, Anna Carolina Ferreira Leite Bornelli, uma simples comunicação pode fazer a diferença no atendimento à população.
Ela destaca que imprevistos acontecem, mas ressalta que o cancelamento antecipado permite o melhor aproveitamento das vagas disponíveis, reduz o tempo de espera e melhora a eficiência dos serviços prestados pelo SUS.
A administração municipal reforça que a colaboração da população é essencial para evitar desperdícios e garantir que mais pessoas tenham acesso aos atendimentos de saúde em tempo oportuno.
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