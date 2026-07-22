Um levantamento divulgado pela Prefeitura de Mirandópolis acendeu um alerta sobre um problema que tem impactado diretamente o atendimento na rede pública de saúde: o alto número de pacientes que deixam de comparecer às consultas, exames e procedimentos previamente agendados.

Os dados, apresentados durante a Audiência Pública de Prestação de Contas do Primeiro Quadrimestre de 2026, mostram que, entre 1º de janeiro e 30 de abril, foram registradas 8.370 faltas em atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Segundo a administração municipal, cada ausência representa muito mais do que uma consulta perdida. As vagas que deixam de ser utilizadas acabam aumentando o tempo de espera de outros pacientes, comprometem a organização dos serviços e geram desperdício de recursos públicos.

Fisioterapia lidera número de ausências