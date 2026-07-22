Quem pretende participar da 2ª Festa das Ações, em Araçatuba, contará com um incentivo especial para chegar ao evento. A Transportes Urbanos Araçatuba (TUA) disponibilizará viagens gratuitas da linha 111 – Nossa Senhora Aparecida durante os dois dias da programação, nesta sexta-feira (24) e sábado (25).
A gratuidade será válida a partir das 18h20 e tem como objetivo facilitar o deslocamento da população até o Bosque da ABQM, onde será realizada a festa beneficente que reúne gastronomia, atrações culturais e ações solidárias.
Os passageiros que utilizam outras linhas do transporte coletivo deverão embarcar no Terminal Urbano, de onde partirá a linha 111 com destino ao evento. Ao término da programação, às 23h, ônibus estarão posicionados no Portão 3 do Recinto Clibas de Almeida Prado para garantir o retorno dos participantes com segurança e comodidade.
A iniciativa foi solicitada pela Comissão Especial de Cultura da Câmara Municipal de Araçatuba, formada pelos vereadores Ícaro Morales, Hideto Honda e Luciano Perdigão. A proposta busca ampliar o acesso da população ao evento e incentivar a participação nas atividades beneficentes.
Solidariedade e atrações
A 2ª Festa das Ações será realizada na sexta-feira (24), das 19h às 23h, e no sábado (25), das 16h às 23h, no Bosque da ABQM. A entrada será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite, que serão destinados às entidades participantes.
O público encontrará uma ampla praça de alimentação com pratos típicos preparados por instituições assistenciais do município, além de feira de artesanato e uma programação cultural diversificada.
Entre as atrações confirmadas estão apresentações da Banda Municipal Bruno Zago, Banda Marcial Fama, Banda Marcial da Fundação Mirim, além dos shows de Gustavo & Daniel, Caramelows, Saxopop e outros artistas.
Toda a renda obtida com a comercialização dos produtos será revertida para projetos sociais desenvolvidos pelas entidades participantes, beneficiando crianças, adolescentes, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade.
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