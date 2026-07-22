Quem pretende participar da 2ª Festa das Ações, em Araçatuba, contará com um incentivo especial para chegar ao evento. A Transportes Urbanos Araçatuba (TUA) disponibilizará viagens gratuitas da linha 111 – Nossa Senhora Aparecida durante os dois dias da programação, nesta sexta-feira (24) e sábado (25).

A gratuidade será válida a partir das 18h20 e tem como objetivo facilitar o deslocamento da população até o Bosque da ABQM, onde será realizada a festa beneficente que reúne gastronomia, atrações culturais e ações solidárias.

Os passageiros que utilizam outras linhas do transporte coletivo deverão embarcar no Terminal Urbano, de onde partirá a linha 111 com destino ao evento. Ao término da programação, às 23h, ônibus estarão posicionados no Portão 3 do Recinto Clibas de Almeida Prado para garantir o retorno dos participantes com segurança e comodidade.