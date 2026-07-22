O handebol masculino de Andradina deu mais uma demonstração de força nos 68º Jogos Regionais de Penápolis e garantiu presença na grande final da competição. Em uma semifinal disputada lance a lance nesta quarta-feira, a equipe derrotou São José do Rio Preto por 20 a 18, assegurando a vaga na decisão regional.

A partida foi marcada pelo equilíbrio do início ao fim, com as duas equipes protagonizando um confronto intenso e de alto nível técnico. Nos momentos decisivos, porém, o time andradinense mostrou eficiência nas finalizações, organização defensiva e tranquilidade para administrar a vantagem construída nos minutos finais.

Com o resultado, Andradina mantém viva a luta pelo título dos Jogos Regionais e confirma a excelente campanha realizada ao longo da competição. A classificação também evidencia o trabalho desenvolvido pelos atletas, comissão técnica e pela Secretaria de Turismo, Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, que tem investido no fortalecimento das modalidades esportivas do município.