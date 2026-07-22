O voleibol de Birigui segue representando o município com destaque na 68ª edição dos Jogos Regionais, disputada em Penápolis. Sob o comando do técnico Gilmar Cardoso, as equipes masculina e feminina entraram em quadra em busca de bons resultados, e os primeiros dias de competição já renderam motivos para comemorar.

O grande destaque até o momento é a equipe masculina, que mantém uma campanha impecável. Na estreia, realizada no último domingo (20), os biriguienses venceram Santa Fé do Sul por 2 sets a 0, demonstrando superioridade do início ao fim da partida.

A boa fase continuou na segunda rodada. Na segunda-feira (21), Birigui enfrentou a equipe de Bady Bassitt e voltou a vencer pelo placar de 2 sets a 0, resultado que garantiu de forma antecipada a classificação para a semifinal da modalidade.