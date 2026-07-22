O voleibol de Birigui segue representando o município com destaque na 68ª edição dos Jogos Regionais, disputada em Penápolis. Sob o comando do técnico Gilmar Cardoso, as equipes masculina e feminina entraram em quadra em busca de bons resultados, e os primeiros dias de competição já renderam motivos para comemorar.
O grande destaque até o momento é a equipe masculina, que mantém uma campanha impecável. Na estreia, realizada no último domingo (20), os biriguienses venceram Santa Fé do Sul por 2 sets a 0, demonstrando superioridade do início ao fim da partida.
A boa fase continuou na segunda rodada. Na segunda-feira (21), Birigui enfrentou a equipe de Bady Bassitt e voltou a vencer pelo placar de 2 sets a 0, resultado que garantiu de forma antecipada a classificação para a semifinal da modalidade.
Com duas vitórias consecutivas e sem perder um único set, o time chega embalado para a próxima fase, que será disputada nesta quinta-feira (23), carregando a expectativa de lutar por uma vaga na grande decisão e, consequentemente, por uma medalha nos Jogos Regionais.
Feminino segue na briga
A equipe feminina também está em ação na competição. Apesar das derrotas sofridas nas duas primeiras partidas, as atletas de Birigui continuam na disputa e seguem focadas na busca pela recuperação durante a sequência dos Jogos Regionais.
A participação das duas equipes reforça o trabalho desenvolvido pelo voleibol biriguiense e evidencia o compromisso dos atletas e da comissão técnica em representar o município com dedicação e espírito esportivo.
Agora, todas as atenções se voltam para a semifinal do masculino, onde Birigui tentará manter a campanha invicta e dar mais um passo rumo ao título regional. A expectativa entre jogadores, comissão técnica e torcedores é de mais uma grande atuação em quadra.
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