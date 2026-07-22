Um caminhão carregado com malha de arame foi completamente destruído por um incêndio no início da noite de terça-feira (21), na Rodovia Gabriel Melhado (SP-461), em Bilac. O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária e causou interdição parcial da pista durante o atendimento da ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o fogo teve início por volta das 19h, na altura do quilômetro 24. O motorista relatou que percebeu as primeiras chamas na região das rodas do veículo e, imediatamente, conduziu o caminhão até o acostamento para evitar um acidente de maiores proporções.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou o combate ao incêndio, mas as chamas se espalharam rapidamente. Apesar dos esforços da equipe, tanto o caminhão quanto toda a carga de malha de arame foram completamente consumidos pelo fogo.