A Polícia Militar de Bento de Abreu, na região de Araçatuba, prendeu em flagrante um homem, de 33 anos, suspeito de importunação sexual. O caso aconteceu entre a noite de terça-feira (21) e a madrugada desta quarta-feira (22), em um sítio localizado no município.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes da PM foram acionadas pelo Copom para atender a uma ocorrência na zona rural, onde um homem era contido por moradores da propriedade. No local, os policiais foram informados de que o suspeito teria sido visto observando, pela janela do banheiro, uma mulher, de 49 anos, enquanto ela tomava banho.
Ainda conforme o registro policial, o marido e o filho da mulher perceberam a presença do homem e o perseguiram. Um deles conseguiu alcançá-lo e contê-lo até a chegada da equipe policial. O boletim também registra que o investigado seria conhecido na cidade por ocorrências semelhantes, informação que deverá ser apurada pelas autoridades.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, onde a ocorrência foi apresentada. Após analisar o caso, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual.
Na audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (22), a Justiça concedeu liberdade ao investigado para que ele responda ao processo em liberdade. As circunstâncias do caso seguem sob investigação pela Polícia Civil.
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