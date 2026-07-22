A Polícia Militar de Bento de Abreu, na região de Araçatuba, prendeu em flagrante um homem, de 33 anos, suspeito de importunação sexual. O caso aconteceu entre a noite de terça-feira (21) e a madrugada desta quarta-feira (22), em um sítio localizado no município.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da PM foram acionadas pelo Copom para atender a uma ocorrência na zona rural, onde um homem era contido por moradores da propriedade. No local, os policiais foram informados de que o suspeito teria sido visto observando, pela janela do banheiro, uma mulher, de 49 anos, enquanto ela tomava banho.

Ainda conforme o registro policial, o marido e o filho da mulher perceberam a presença do homem e o perseguiram. Um deles conseguiu alcançá-lo e contê-lo até a chegada da equipe policial. O boletim também registra que o investigado seria conhecido na cidade por ocorrências semelhantes, informação que deverá ser apurada pelas autoridades.