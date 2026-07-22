Guardas civis municipais de Araçatuba prenderam em flagrante, na noite de terça-feira (21), um homem de 44 anos suspeito de agredir a companheira, de 48, na Vila Bandeirantes. Segundo a equipe que apresentou a ocorrência, ambos estariam em situação de rua.

De acordo com o boletim de ocorrência, a viatura da Guarda Civil Municipal seguia para a Santa Casa para colher o depoimento de uma pessoa envolvida em um acidente de trânsito quando foi abordada por um transeunte, que pediu ajuda para conter uma briga entre um homem e uma mulher.

Os guardas intervieram na ocorrência, separaram o casal e constataram que a vítima apresentava intenso sangramento no rosto. Em razão dos ferimentos, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico. Após receber alta, foi levada, juntamente com o suspeito, à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).