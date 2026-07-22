22 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

GCM prende homem por agredir companheira em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Na delegacia, a vítima representou criminalmente contra o companheiro e solicitou medidas protetivas de urgência; o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e representou pela preventiva
Na delegacia, a vítima representou criminalmente contra o companheiro e solicitou medidas protetivas de urgência; o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e representou pela preventiva

Guardas civis municipais de Araçatuba prenderam em flagrante, na noite de terça-feira (21), um homem de 44 anos suspeito de agredir a companheira, de 48, na Vila Bandeirantes. Segundo a equipe que apresentou a ocorrência, ambos estariam em situação de rua.

De acordo com o boletim de ocorrência, a viatura da Guarda Civil Municipal seguia para a Santa Casa para colher o depoimento de uma pessoa envolvida em um acidente de trânsito quando foi abordada por um transeunte, que pediu ajuda para conter uma briga entre um homem e uma mulher.

Os guardas intervieram na ocorrência, separaram o casal e constataram que a vítima apresentava intenso sangramento no rosto. Em razão dos ferimentos, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico. Após receber alta, foi levada, juntamente com o suspeito, à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Durante a abordagem, os agentes localizaram na mochila do investigado duas facas e um brasão de tenente da Polícia Militar. Os objetos foram apreendidos e encaminhados para perícia.

Na delegacia, a vítima representou criminalmente contra o companheiro e solicitou medidas protetivas de urgência. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e representou pela conversão da prisão em preventiva.

Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (22), a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O investigado permaneceu detido e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia.


 

 

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