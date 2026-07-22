Um morador de Araçatuba, de 44 anos, registrou boletim de ocorrência após ser vítima de um golpe aplicado por criminosos que se passaram por representantes da Justiça e utilizaram o nome de um advogado para convencer a vítima a fornecer dados bancários. O caso é investigado pela Polícia Civil como estelionato.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu inicialmente uma ligação de uma mulher que se apresentou como secretária de um advogado. Ela informou que o morador teria valores a receber em decorrência de um processo judicial e orientou que aguardasse o contato de um suposto representante do STJ (Superior Tribunal de Justiça). Para reforçar a credibilidade da fraude, documentos também foram enviados pelo WhatsApp.

Na sequência, um homem entrou em contato afirmando ser representante do STJ. Durante a conversa, ele fez perguntas sobre o processo judicial da vítima e, como ela realmente possui uma ação em andamento, acreditou que o contato era legítimo.