Quatro dias após o incêndio criminoso que destruiu dois caminhões de sua empresa, em Birigui, a empresária Karina Romero rompeu o silêncio e fez um emocionado desabafo nas redes sociais. Em um vídeo publicado nos stories, ela revelou que o atentado foi apenas o episódio mais grave de uma sequência de ameaças que, segundo ela, vêm sendo feitas contra sua família e o negócio há vários meses.

Karina contou que o terreno da empresa foi invadido na tarde do último domingo (19), quando quatro caminhões estavam estacionados no local. Conforme relatado por ela, dois veículos foram completamente consumidos pelas chamas. Os outros dois só foram preservados porque um vizinho percebeu o incêndio e avisou imediatamente seu marido, que conseguiu retirá-los antes que o fogo se alastrasse.

Ela também fez questão de agradecer ao Corpo de Bombeiros pelo atendimento da ocorrência e destacou que a atuação da equipe evitou que o incêndio provocasse consequências ainda mais graves.

Imagens e ameaças entregues à polícia