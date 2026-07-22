Quatro dias após o incêndio criminoso que destruiu dois caminhões de sua empresa, em Birigui, a empresária Karina Romero rompeu o silêncio e fez um emocionado desabafo nas redes sociais. Em um vídeo publicado nos stories, ela revelou que o atentado foi apenas o episódio mais grave de uma sequência de ameaças que, segundo ela, vêm sendo feitas contra sua família e o negócio há vários meses.
Karina contou que o terreno da empresa foi invadido na tarde do último domingo (19), quando quatro caminhões estavam estacionados no local. Conforme relatado por ela, dois veículos foram completamente consumidos pelas chamas. Os outros dois só foram preservados porque um vizinho percebeu o incêndio e avisou imediatamente seu marido, que conseguiu retirá-los antes que o fogo se alastrasse.
Ela também fez questão de agradecer ao Corpo de Bombeiros pelo atendimento da ocorrência e destacou que a atuação da equipe evitou que o incêndio provocasse consequências ainda mais graves.
Imagens e ameaças entregues à polícia
Segundo Karina Romero, toda a ação foi registrada pelo sistema de monitoramento da empresa. As imagens das câmeras de segurança, juntamente com áudios contendo ameaças recebidas pela família ao longo dos últimos meses, já foram entregues às autoridades responsáveis pela investigação.
Apesar disso, a empresária afirmou que o suspeito que aparece nas gravações ainda não havia sido preso até a gravação do vídeo, situação que motivou um duro questionamento.
"O que mais precisa acontecer para que uma providência seja tomada?", questiona.
'As ameaças continuam'
Durante o desabafo, Karina afirmou que o clima de insegurança permanece. Segundo ela, mesmo após o incêndio criminoso, as intimidações não cessaram.
A empresária relata que o autor das ameaças teria afirmado que "ainda não terminou" e que voltaria a agir, aumentando a preocupação da família.
Ela reforça que a maior angústia não está relacionada ao prejuízo financeiro causado pela destruição dos caminhões, mas sim à segurança das pessoas.
"Esse vídeo não é para falar dos caminhões que perdemos, mas das vidas que continuam em perigo."
Apelo por Justiça
Ao encerrar a gravação, Karina Romero disse que continua acreditando na Justiça e espera que as providências necessárias sejam tomadas com urgência para evitar que novas ações criminosas ocorram.
A empresária finalizou sua mensagem com uma frase que resume o drama vivido pela família:
"O patrimônio pode ser reconstruído, mas uma vida não".
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a autoria e a motivação do incêndio criminoso registrado no último domingo, em Birigui.
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