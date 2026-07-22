A atuação de policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), vinculado à DEIC de Araçatuba, resultou na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (21), no bairro São José. A ação ocorreu após uma denúncia anônima indicar que o suspeito estaria comercializando entorpecentes na Rua Veridiana Maria de Jesus.
Ao chegarem ao endereço informado, os investigadores identificaram dois indivíduos em atitude considerada suspeita. Assim que perceberam a presença da equipe policial, ambos tentaram fugir em sentidos diferentes. Um dos rapazes foi alcançado e abordado poucos metros depois.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram R$ 95 em dinheiro e um telefone celular. Ao ser questionado sobre a quantia, o jovem apresentou informações divergentes, levantando ainda mais suspeitas sobre a origem do valor.
Segundo a Polícia Civil, o rapaz já era conhecido das equipes por envolvimento anterior com o tráfico de drogas, tendo sido preso pelo mesmo crime há cerca de dois meses.
Na sequência da ocorrência, os agentes realizaram buscas em um imóvel aparentemente desocupado apontado na denúncia. No local, os entorpecentes estavam escondidos dentro da caixa de correio da residência. Foram apreendidos 29 microtubos contendo cocaína, 13 porções de maconha embaladas em sacos do tipo zip lock e sete porções de crack prontas para comercialização.
Além das drogas, o dinheiro encontrado com o suspeito e o aparelho celular foram recolhidos para investigação e poderão auxiliar no andamento do inquérito.
O jovem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado ao Plantão Policial de Araçatuba. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi enviado ao Instituto de Criminalística, onde passará por exames periciais que irão subsidiar a investigação.
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