A atuação de policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), vinculado à DEIC de Araçatuba, resultou na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (21), no bairro São José. A ação ocorreu após uma denúncia anônima indicar que o suspeito estaria comercializando entorpecentes na Rua Veridiana Maria de Jesus.

Ao chegarem ao endereço informado, os investigadores identificaram dois indivíduos em atitude considerada suspeita. Assim que perceberam a presença da equipe policial, ambos tentaram fugir em sentidos diferentes. Um dos rapazes foi alcançado e abordado poucos metros depois.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram R$ 95 em dinheiro e um telefone celular. Ao ser questionado sobre a quantia, o jovem apresentou informações divergentes, levantando ainda mais suspeitas sobre a origem do valor.