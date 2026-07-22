Um idoso de 83 anos morreu após ser atropelado na tarde de terça-feira (21) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis. O acidente ocorreu por volta das 16h45, no quilômetro 486,5 da pista leste, no sentido Araçatuba–São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária e informações da concessionária ViaRondon/Artesp, o motorista de um Volkswagen Polo seguia pela faixa 1 de rolamento quando se deparou com o idoso atravessando a rodovia. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o condutor atingiu a vítima, que foi arremessada para o canteiro central.

O homem recebeu atendimento da Unidade de Suporte Avançado e foi encaminhado inicialmente ao pronto-socorro da Santa Casa de Penápolis. Posteriormente, ele foi transferido para o hospital, onde o óbito foi confirmado às 21h58.