Um idoso de 83 anos morreu após ser atropelado na tarde de terça-feira (21) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis. O acidente ocorreu por volta das 16h45, no quilômetro 486,5 da pista leste, no sentido Araçatuba–São Paulo.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária e informações da concessionária ViaRondon/Artesp, o motorista de um Volkswagen Polo seguia pela faixa 1 de rolamento quando se deparou com o idoso atravessando a rodovia. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o condutor atingiu a vítima, que foi arremessada para o canteiro central.
O homem recebeu atendimento da Unidade de Suporte Avançado e foi encaminhado inicialmente ao pronto-socorro da Santa Casa de Penápolis. Posteriormente, ele foi transferido para o hospital, onde o óbito foi confirmado às 21h58.
Ainda conforme o registro da ocorrência, um Volkswagen Voyage, utilizado como táxi, estava parcialmente parado sobre a alça de acesso da rodovia. O motorista aguardava passageiros que desembarcavam de um ônibus no sentido oeste quando a vítima iniciou a travessia da pista. O veículo permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência.
A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos. O Volkswagen Polo sofreu apenas alguns danos e após os procedimentos da polícia, foi liberado para seguir viagem.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.
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