A Prefeitura de Guararapes iniciou as ações de reflorestamento da Área de Preservação Permanente (APP) do Córrego do Frutal, uma das principais fontes de abastecimento de água do município. A intervenção busca recuperar a vegetação nativa e fortalecer a proteção dos recursos hídricos responsáveis por mais de 60% da água consumida pela população.

Os serviços foram contratados por meio de licitação e serão executados pela empresa Flora Paulista Viveiro Florestal Ltda. O contrato prevê o preparo do solo, fornecimento e plantio de mudas, além de manutenção, tratos culturais e monitoramento da área ao longo de 36 meses. O investimento total é de R$ 258 mil, sendo R$ 250.260 provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e R$ 7.740 de contrapartida da Prefeitura.

A área contemplada possui 8,62 hectares e está localizada a cerca de 10 quilômetros da represa de captação de água que abastece o município. O objetivo é restaurar a vegetação das margens do córrego e das nascentes, reduzindo impactos ambientais e aumentando a segurança hídrica da cidade.