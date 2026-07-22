Os Jogos Regionais seguem movimentando Penápolis nesta quarta-feira, 22, com uma extensa programação esportiva envolvendo delegações de diversas cidades do interior paulista. Entre os destaques do dia estão os compromissos das equipes de Araçatuba, que entram em quadra e também disputam partidas em modalidades individuais ao longo da programação.
A delegação araçatubense terá confrontos importantes no vôlei masculino sub-21 contra Barbosa, no Clube de Campo Lago Azul, às 9h, além da partida do vôlei feminino sub-21 diante de Urupês, marcada para as 16h, no Clube Penapolense.
No tênis masculino sub-21, Araçatuba enfrenta Jales às 8h, enquanto a equipe de malha encara Jales às 14h30. As equipes também acompanham a programação das demais modalidades disputadas ao longo do dia, incluindo futebol, handebol, futsal, basquete, natação, capoeira, karatê, tênis de mesa, damas, xadrez e ciclismo.
Programação desta quarta-feira nos Jogos Regionais de Penápolis
Ginásio de Esportes Prof. Antonio de Castilho Braga
8h – Vôlei Feminino Livre: A definir
10h – Vôlei Feminino Livre: A definir
12h – Handebol Feminino Sub-21: A definir
13h30 – Handebol Masculino Sub-21: A definir
15h – Basquete Masculino Sub-21: A definir
16h30 – Vôlei Feminino Sub-21: Penápolis x Ouroeste
18h – Vôlei Masculino Sub-21: Penápolis x Urânia
19h – Futsal Feminino Livre: Penápolis x Votuporanga
20h30 – Futsal Masculino Livre: A definir
Ginásio Municipal Prefeito Nagib Sabino
8h – Nhandeara x São José do Rio Preto (Futsal Feminino)
9h30 – Catanduva x Fernandópolis (Futsal Feminino)
11h – Birigui x Tanabi (Futsal Feminino)
13h – Futsal Masculino Sub-21: A definir
14h30 – Futsal Masculino Sub-21: A definir
16h – Futsal Masculino Sub-21: A definir
17h30 – Futsal Masculino Sub-21: A definir
19h – Futsal Masculino Livre: A definir
Clube Penapolense
8h – São José do Rio Preto x Mirassol (Tênis Masculino Sub-21)
8h – Jales x Araçatuba (Tênis Masculino Sub-21)
Centro de Lazer do Trabalhador
9h – Basquete Masculino Sub-21: A definir
Ginásio Poliesportivo Carlito Peters
8h30 – Handebol Feminino Sub-21: A definir
10h – Handebol Masculino Sub-21: A definir
Estádio Municipal Tenente Carriço
9h – Futebol Masculino
10h30 – Futebol Masculino
14h – Futebol Feminino
15h30 – Futebol Feminino
Campo do Jardim Eldorado
9h – Futebol Masculino
10h30 – Futebol Masculino
Campo de Malha Clemente Rodrigues Alves
8h – Mirassol x Mirandópolis
9h30 – Birigui x Catanduva
11h – Penápolis x Castilho
13h – Fernandópolis x Tanabi
14h30 – Jales x Araçatuba
16h – Valparaíso x São José do Rio Preto
Clube Penapolense – Portaria 2
8h30 – Ouroeste x Fernandópolis (Vôlei Masculino)
9h30 – Mirassol x Guararapes (Vôlei Masculino)
10h30 – Mirandópolis x Mirassol (Vôlei Feminino)
14h – Avanhandava x Gastão Vidigal (Vôlei Feminino)
15h – Pereira Barreto x Birigui (Vôlei Feminino)
16h – Araçatuba x Urupês (Vôlei Feminino)
17h – Urânia x Ilha Solteira (Vôlei Feminino)
Associação dos Aposentados e Pensionistas
8h30 – Tênis de Mesa Feminino (Sub-21 e Livre)
9h30 – Tênis de Mesa Masculino Sub-21:
Urupês x Birigui
Bento de Abreu x Mirandópolis
Penápolis x Votuporanga
9h30 – Tênis de Mesa Masculino Livre
10h30 – Tênis de Mesa Masculino Livre
Associação Renascer da Terceira Idade
8h – Competição de Capoeira
Sala da Comissão Técnica
19h – Sorteio dos segundos colocados da Malha
19h30 – Sorteio do Vôlei Feminino Sub-21
20h – Sorteio do Vôlei Masculino Sub-21
Clube de Campo Lago Azul
9h – Araçatuba x Barbosa (Vôlei Masculino Sub-21)
10h – Monte Aprazível x Andradina
14h – Catanduva x Avanhandava
15h – São José do Rio Preto x Gastão Vidigal
16h – Vôlei Masculino Livre
18h – Vôlei Masculino Livre
Associação Nipo Brasileira (Kai Kan)
Competições de Damas e Xadrez
Centro de Lazer do Trabalhador
Natação
8h – 3ª etapa
14h – 4ª etapa
Ginásio Municipal de Lutas Breno Alves
8h – Competição de Karatê
Auditório do Comitê Dirigente
18h – Congresso específico do Ciclismo (presença obrigatória)
A programação oficial e os resultados atualizados podem ser consultados no Boletim Informativo dos Jogos Regionais.
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