Os Jogos Regionais seguem movimentando Penápolis nesta quarta-feira, 22, com uma extensa programação esportiva envolvendo delegações de diversas cidades do interior paulista. Entre os destaques do dia estão os compromissos das equipes de Araçatuba, que entram em quadra e também disputam partidas em modalidades individuais ao longo da programação.

A delegação araçatubense terá confrontos importantes no vôlei masculino sub-21 contra Barbosa, no Clube de Campo Lago Azul, às 9h, além da partida do vôlei feminino sub-21 diante de Urupês, marcada para as 16h, no Clube Penapolense.

No tênis masculino sub-21, Araçatuba enfrenta Jales às 8h, enquanto a equipe de malha encara Jales às 14h30. As equipes também acompanham a programação das demais modalidades disputadas ao longo do dia, incluindo futebol, handebol, futsal, basquete, natação, capoeira, karatê, tênis de mesa, damas, xadrez e ciclismo.

Programação desta quarta-feira nos Jogos Regionais de Penápolis