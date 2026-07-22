Moradores das regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto têm uma nova oportunidade para investir na qualificação profissional. O programa Qualifica SP está com mais de 200 vagas gratuitas abertas em cursos presenciais voltados tanto para jovens em busca do primeiro emprego quanto para trabalhadores que desejam retornar ao mercado.

Na região, são oferecidas 60 vagas em São José do Rio Preto, 115 em Votuporanga e outras 40 em Araçatuba, distribuídas em cursos como auxiliar administrativo, logística, gestão financeira, informática, almoxarife, inglês e gestão de pessoas.

As inscrições permanecem abertas até o dia 2 de agosto. As aulas têm previsão de início em 17 de agosto e serão realizadas em parceria com o Sest/Senat.