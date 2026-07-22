22 de julho de 2026
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VAGAS EM ARAÇATUBA

Qualifica SP abre mais de 200 vagas na região noroeste

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Araçatuba, São José do Rio Preto e Votuporanga concentram oportunidades gratuitas para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.
Araçatuba, São José do Rio Preto e Votuporanga concentram oportunidades gratuitas para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.

Moradores das regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto têm uma nova oportunidade para investir na qualificação profissional. O programa Qualifica SP está com mais de 200 vagas gratuitas abertas em cursos presenciais voltados tanto para jovens em busca do primeiro emprego quanto para trabalhadores que desejam retornar ao mercado.

Na região, são oferecidas 60 vagas em São José do Rio Preto, 115 em Votuporanga e outras 40 em Araçatuba, distribuídas em cursos como auxiliar administrativo, logística, gestão financeira, informática, almoxarife, inglês e gestão de pessoas.

As inscrições permanecem abertas até o dia 2 de agosto. As aulas têm previsão de início em 17 de agosto e serão realizadas em parceria com o Sest/Senat.

Os cursos são divididos entre as modalidades Meu Primeiro Emprego, destinada a jovens de 16 a 24 anos, e Novo Emprego, voltada para pessoas entre 25 e 59 anos que buscam recolocação profissional. Os candidatos aprovados receberão todas as orientações por e-mail.

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