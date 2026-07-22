22 de julho de 2026
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FOGO

Incêndio em depósito mobiliza bombeiros às margens da Elieser

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Fogo atingiu pneus e materiais recicláveis, mas foi controlado antes de alcançar os paletes armazenados no local
Fogo atingiu pneus e materiais recicláveis, mas foi controlado antes de alcançar os paletes armazenados no local

Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (21) em um depósito localizado às margens da Rodovia Elieser Magalhães (SP-463), em Araçatuba. As chamas consumiram pneus e materiais recicláveis armazenados na área, provocando intensa fumaça.

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio cerca de uma hora e meia após o início da ocorrência. 

A rápida atuação das equipes evitou que as chamas atingissem os paletes estocados no depósito, impedindo que o incêndio ganhasse maiores proporções. As causas do fogo ainda deverão ser apuradas.

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