Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (21) em um depósito localizado às margens da Rodovia Elieser Magalhães (SP-463), em Araçatuba. As chamas consumiram pneus e materiais recicláveis armazenados na área, provocando intensa fumaça.

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio cerca de uma hora e meia após o início da ocorrência.

A rápida atuação das equipes evitou que as chamas atingissem os paletes estocados no depósito, impedindo que o incêndio ganhasse maiores proporções. As causas do fogo ainda deverão ser apuradas.