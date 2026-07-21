Uma operação conjunta realizada na manhã desta terça-feira (21) retirou 1.150 quilos de fios em desuso da rede aérea no Residencial Prefeito Mário Crêm dos Santos, popularmente conhecido como bairro “Birigui 1” em Birigui. A ação reuniu equipes da Prefeitura, da CPFL Paulista, da Guarda Civil Municipal (GCM) e de empresas de telefonia e internet, com o objetivo de aumentar a segurança da população e organizar a fiação instalada nos postes.
Além dos cabos que já não eram mais utilizados, as equipes removeram fios que apresentavam a chamada "barriga", quando ficam parcialmente soltos entre os postes. Em alguns pontos, esses cabos chegavam a invadir a via pública ou permaneciam em altura considerada inadequada, representando risco principalmente para motociclistas, ciclistas e pedestres.
A iniciativa integra um cronograma regional de fiscalização e manutenção da rede aérea. Na segunda-feira (20), uma operação semelhante foi realizada em Araçatuba. Nesta quarta-feira (22), os trabalhos seguem em Valparaíso e, na quinta (23) e sexta-feira (24), serão realizados em Santo Antônio do Aracanguá.
Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Birigui, Vagner Freire, esta foi a maior retirada de cabos já realizada na cidade. Ele destacou que o município promove ações periódicas desde o início do ano para combater o acúmulo de fios irregulares, mas afirmou que a operação desta terça-feira alcançou um volume recorde de material recolhido.
A consultora de Relacionamento da CPFL Paulista, Tâmara Soares, ressaltou a importância da atuação integrada entre o poder público, a concessionária de energia e as empresas responsáveis pelos serviços de telefonia e internet. Segundo ela, o trabalho conjunto fortalece a manutenção preventiva da rede, reduz riscos à população e contribui para a melhoria da paisagem urbana.
Além de aumentar a segurança, a retirada dos cabos em desuso também facilita futuras manutenções na rede elétrica e de telecomunicações, deixando a infraestrutura mais organizada e eficiente. A expectativa é que novas etapas da operação sejam realizadas em outros bairros e municípios da região nos próximos dias.
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