Uma operação conjunta realizada na manhã desta terça-feira (21) retirou 1.150 quilos de fios em desuso da rede aérea no Residencial Prefeito Mário Crêm dos Santos, popularmente conhecido como bairro “Birigui 1” em Birigui. A ação reuniu equipes da Prefeitura, da CPFL Paulista, da Guarda Civil Municipal (GCM) e de empresas de telefonia e internet, com o objetivo de aumentar a segurança da população e organizar a fiação instalada nos postes.

Além dos cabos que já não eram mais utilizados, as equipes removeram fios que apresentavam a chamada "barriga", quando ficam parcialmente soltos entre os postes. Em alguns pontos, esses cabos chegavam a invadir a via pública ou permaneciam em altura considerada inadequada, representando risco principalmente para motociclistas, ciclistas e pedestres.

A iniciativa integra um cronograma regional de fiscalização e manutenção da rede aérea. Na segunda-feira (20), uma operação semelhante foi realizada em Araçatuba. Nesta quarta-feira (22), os trabalhos seguem em Valparaíso e, na quinta (23) e sexta-feira (24), serão realizados em Santo Antônio do Aracanguá.