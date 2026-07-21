O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), assinou na manhã desta terça-feira (21) o decreto que regulamenta a lei municipal que trata da proibição de queimadas no município. O ato foi realizado no Parque Baguaçu e reuniu secretários municipais, a vice-prefeita Nice Zucon, representantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental, da Defesa Civil e do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

O Decreto nº 24.609, que já está em vigor, regulamenta a Lei Municipal nº 8.106/2018 e estabelece normas para a prevenção, mitigação, preparação e resposta aos incêndios em vegetação, além de reforçar a proibição de queimadas em áreas urbanas e rurais.

As ações de prevenção, fiscalização e combate serão desenvolvidas de forma integrada pelas secretarias municipais de Segurança Pública, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Obras e Serviços Públicos, além da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.