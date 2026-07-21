Guardas civis municipais do GEP (Grupo Especializado de Patrulhamento Tático) de Araçatuba prenderam um ajudante de pedreiro, de 32 anos, em flagrante por tráfico de drogas no bairro Paraíso. A ocorrência foi apresentada na madrugada desta terça-feira (21), na Central de Polícia Judiciária (CPJ).
De acordo com informações apuradas pela reportagem, as equipes realizavam patrulhamento de rotina pela rua Vereador Aldo Campos quando avistaram o suspeito, já conhecido dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas.
Diante da fundada suspeita, os agentes realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 30 em dinheiro, um telefone celular e 34 pinos contendo cocaína, que estavam escondidos nas partes íntimas do investigado. Aos guardas, ele admitiu que comercializava entorpecentes na região.
O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde prestou depoimento. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva, destacando que o investigado possui extensa ficha criminal.
Segundo a polícia, a prisão mais recente do homem havia ocorrido em abril deste ano, quando ele foi autuado em flagrante por violência doméstica. Ele deixou o sistema prisional no mês passado.
A Polícia Civil instaurou inquérito para dar continuidade às investigações.
Audiência de custódia
Na manhã desta terça-feira (21), o investigado passou por audiência de custódia. A Justiça acolheu a representação da autoridade policial e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.