21 de julho de 2026
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INUSITADO

GEP prende homem com drogas escondidas nas partes íntimas

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 30 em dinheiro, um telefone celular e 34 pinos contendo cocaína, que estavam escondidos nas partes íntimas do investigado
Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 30 em dinheiro, um telefone celular e 34 pinos contendo cocaína, que estavam escondidos nas partes íntimas do investigado

Guardas civis municipais do GEP (Grupo Especializado de Patrulhamento Tático) de Araçatuba prenderam um ajudante de pedreiro, de 32 anos, em flagrante por tráfico de drogas no bairro Paraíso. A ocorrência foi apresentada na madrugada desta terça-feira (21), na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

De acordo com informações apuradas pela reportagem, as equipes realizavam patrulhamento de rotina pela rua Vereador Aldo Campos quando avistaram o suspeito, já conhecido dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas.

Diante da fundada suspeita, os agentes realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 30 em dinheiro, um telefone celular e 34 pinos contendo cocaína, que estavam escondidos nas partes íntimas do investigado. Aos guardas, ele admitiu que comercializava entorpecentes na região.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde prestou depoimento. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva, destacando que o investigado possui extensa ficha criminal.

Segundo a polícia, a prisão mais recente do homem havia ocorrido em abril deste ano, quando ele foi autuado em flagrante por violência doméstica. Ele deixou o sistema prisional no mês passado.

A Polícia Civil instaurou inquérito para dar continuidade às investigações.

Audiência de custódia

Na manhã desta terça-feira (21), o investigado passou por audiência de custódia. A Justiça acolheu a representação da autoridade policial e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia.

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