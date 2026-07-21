Guardas civis municipais do GEP (Grupo Especializado de Patrulhamento Tático) de Araçatuba prenderam um ajudante de pedreiro, de 32 anos, em flagrante por tráfico de drogas no bairro Paraíso. A ocorrência foi apresentada na madrugada desta terça-feira (21), na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

De acordo com informações apuradas pela reportagem, as equipes realizavam patrulhamento de rotina pela rua Vereador Aldo Campos quando avistaram o suspeito, já conhecido dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas.

Diante da fundada suspeita, os agentes realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 30 em dinheiro, um telefone celular e 34 pinos contendo cocaína, que estavam escondidos nas partes íntimas do investigado. Aos guardas, ele admitiu que comercializava entorpecentes na região.