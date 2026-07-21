O tempo seco voltou a acender o alerta em Araçatuba. Com a umidade relativa do ar registrando índices abaixo de 30% nos últimos dias, a Defesa Civil orienta a população a reforçar os cuidados com a saúde e evitar qualquer situação que possa provocar incêndios em vegetação.
Quem sente os efeitos desse período é o aposentado Paulo César Pazuti de Lima. Portador de rinite, ele afirma que os sintomas se intensificam durante a estiagem. Para amenizar o desconforto, mantém a rotina de atividades físicas, mas prefere sair de casa nas primeiras horas da manhã, quando o clima ainda está mais ameno.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo, a baixa umidade registrada nos últimos dias está muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera ideal um índice em torno de 60%. A condição favorece problemas respiratórios, irritação nos olhos, nariz e garganta, além de aumentar o risco de desidratação.
Diante desse cenário, a recomendação é reforçar a ingestão de água ao longo do dia, evitar exercícios físicos nos horários mais quentes, manter ambientes umidificados sempre que possível e redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Além dos impactos na saúde, o clima seco também favorece a ocorrência de queimadas. Araçatuba está entre as regiões em situação de emergência para incêndios em vegetação, o que exige atenção da população. A Defesa Civil orienta que não sejam colocados fogo em terrenos, lixo ou restos de poda, nem descartadas bitucas de cigarro às margens de rodovias e áreas de mata.
Apesar do período crítico, a previsão é de mudança nas condições do tempo a partir de quinta-feira (23). De acordo com a Defesa Civil, uma frente fria deve provocar aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva e queda nas temperaturas, trazendo alívio para a baixa umidade e reduzindo o risco de incêndios na região.
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