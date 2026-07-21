O tempo seco voltou a acender o alerta em Araçatuba. Com a umidade relativa do ar registrando índices abaixo de 30% nos últimos dias, a Defesa Civil orienta a população a reforçar os cuidados com a saúde e evitar qualquer situação que possa provocar incêndios em vegetação.

Quem sente os efeitos desse período é o aposentado Paulo César Pazuti de Lima. Portador de rinite, ele afirma que os sintomas se intensificam durante a estiagem. Para amenizar o desconforto, mantém a rotina de atividades físicas, mas prefere sair de casa nas primeiras horas da manhã, quando o clima ainda está mais ameno.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo, a baixa umidade registrada nos últimos dias está muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera ideal um índice em torno de 60%. A condição favorece problemas respiratórios, irritação nos olhos, nariz e garganta, além de aumentar o risco de desidratação.