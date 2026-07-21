Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (20), em Nova Luzitânia. Na mesma ocorrência, uma mulher também foi detida após ser flagrada com uma porção de cocaína e afirmar pertencer à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).
De acordo com informações da Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento pela rua Luiz Guilhem quando presenciaram uma discussão entre a mulher e outro indivíduo. Ambos foram abordados e submetidos à revista pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi localizado inicialmente.
Durante a vistoria no local onde a mulher estava, os policiais encontraram, dentro de um pacote de salgadinhos, um invólucro contendo uma substância com características semelhantes à cocaína.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher informou aos policiais que havia adquirido o entorpecente de um homem que residia nas proximidades. Ela também declarou integrar uma organização criminosa e afirmou que escondeu a droga no pacote de salgadinhos na tentativa de evitar sua responsabilização.
Pouco depois, o suspeito passou pelo local e foi abordado. Ele negou a acusação, mas autorizou a entrada dos policiais em sua residência para a realização de buscas.
No imóvel, os militares localizaram, dentro de um guarda-roupas indicado pelo próprio investigado, uma sacola contendo aproximadamente 45 gramas de cocaína. Também foram apreendidos sacos plásticos com resíduos de entorpecentes, embalagens comumente utilizadas para fracionamento de drogas e um aparelho celular.
Com a mulher foram apreendidos um telefone celular e a porção de cocaína encontrada anteriormente.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado para exame de corpo de delito antes de ser apresentado no plantão da Delegacia de Polícia de Auriflama.
Após analisar a ocorrência, o delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante do suspeito por tráfico de drogas. A mulher também foi autuada por porte de entorpecente e por condutas relacionadas à organização criminosa, em razão das declarações prestadas durante a abordagem.
A droga, os celulares e os demais materiais apreendidos permaneceram à disposição da Justiça.
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