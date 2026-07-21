Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (20), em Nova Luzitânia. Na mesma ocorrência, uma mulher também foi detida após ser flagrada com uma porção de cocaína e afirmar pertencer à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento pela rua Luiz Guilhem quando presenciaram uma discussão entre a mulher e outro indivíduo. Ambos foram abordados e submetidos à revista pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi localizado inicialmente.

Durante a vistoria no local onde a mulher estava, os policiais encontraram, dentro de um pacote de salgadinhos, um invólucro contendo uma substância com características semelhantes à cocaína.