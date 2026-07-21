A Polícia Militar realizou duas capturas de procurados pela Justiça na noite desta segunda-feira (20), em Birigui. As ações, ocorridas em pontos distintos da cidade, resultaram na prisão de dois homens que possuíam mandados judiciais em aberto e agora permanecem à disposição da Justiça.
A primeira ocorrência foi registrada no bairro Recanto dos Pássaros. Após receber informações por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), uma equipe da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior foi até o endereço indicado e localizou um homem de 44 anos.
Durante a abordagem, os policiais realizaram revista pessoal, mas nenhum material ilícito foi encontrado. Em consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito por dívida de pensão alimentícia. O homem foi informado sobre a ordem judicial e conduzido sem oferecer resistência.
Procurado por crime de trânsito
Pouco depois, por volta das 21h30, outra equipe da Polícia Militar localizou um segundo procurado, desta vez na zona rural do bairro Córrego Fundo.
Os policiais chegaram até o homem de 34 anos após levantamentos realizados durante o patrulhamento. Depois de diligências em dois endereços, ele foi encontrado em uma residência da região rural.
Assim como na primeira ocorrência, nada de irregular foi localizado durante a busca pessoal. No entanto, a consulta ao sistema confirmou um mandado de prisão preventiva expedido contra ele por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. A ordem judicial possui validade até 2034.
O suspeito também não apresentou resistência à prisão e foi encaminhado à autoridade policial para o cumprimento da determinação judicial.
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