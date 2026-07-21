A Polícia Militar realizou duas capturas de procurados pela Justiça na noite desta segunda-feira (20), em Birigui. As ações, ocorridas em pontos distintos da cidade, resultaram na prisão de dois homens que possuíam mandados judiciais em aberto e agora permanecem à disposição da Justiça.

A primeira ocorrência foi registrada no bairro Recanto dos Pássaros. Após receber informações por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), uma equipe da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior foi até o endereço indicado e localizou um homem de 44 anos.

Durante a abordagem, os policiais realizaram revista pessoal, mas nenhum material ilícito foi encontrado. Em consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito por dívida de pensão alimentícia. O homem foi informado sobre a ordem judicial e conduzido sem oferecer resistência.

Procurado por crime de trânsito